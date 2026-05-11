Horóscopo de hoy, 11 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Cuídate de los excesos en las comidas.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Inicia una nueva etapa con tendencia a la aventura y al riesgo. En el terreno laboral, te vendrá muy bien la osadía y la audacia, pero en otros, tendrás que controlar un poco.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Los astros te van a proporcionar muchos días felices durante esta semana. Hoy todo te saldrá a pedir de boca, en el trabajo y en lo personal. Asumirás responsabilidades y te sentirás muy a gusto desempeñando nuevas tareas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). En estos días en que la luna se mete en su signo con intensidad, lo sentimental cobra fuerza, habrá mucha suerte y felicidad en torno a las uniones y las parejas estables, pero también campo para las nuevas relaciones.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las tareas que te llegan hoy en el trabajo o los estudios parecerán estar hecha a medida para lucirte, estarán de pleno en lo mejor de tus capacidades; solo tienes que estar fino, centrado y concentrado para brillar y tomar vuelo hacia mejores plazas.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tendrás la última palabra en una disputa que surge a tu alrededor, lo cual te llevará a reflexiones de tipo personal o profesional, algo que debes hacer con tiempo y calma para no arrepentirte.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Un día duro en el trabajo te será recompensado por una muy grata comida familiar, a última hora del día, en el que sólo recibirás esperanzadoras noticias de los tuyos. Cargarás muy bien las pilas para la recta final de la semana.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los astros darán pie ahora a un clico de cambios en la situación familiar, que para los solteros bien podría significar la aceptación de compromisos más serios, de esos que cambian del todo la vida, pero que tal vez estás deseando.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tu fama de prestar demasiada atención a la vida de los demás está creciendo peligrosamente, ya que mucha gente te evitará para que no indagues en sus cosas. Tal vez hayas acabado en esta situación por la influencia de algún amigo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si no tienes una pareja estable, los acontecimientos del fin de semana te habrán puesto en el disparadero de cambiar tu vida sustancialmente, porque has conocido a alguien, pero sabes que una relación a medio plazo te puede complicar mucho otras facetas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Llegan buenas perspectivas profesionales, con el influjo de Venus y Urano; posibilidad de un cambio o de mejorar en algún sentido dentro de tu empresa, donde recogerás los frutos de lo sembrado en los últimos tiempos.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El cumplimiento de algunas obligaciones que te has autoimpouesto para hoy debería ser una máxima innegociable, de lo contrario acabarás por engañarte a ti mismo y pueden comenzar los problemas de autoestima.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu sistema digestivo estará un poco debilitado por tu alimentación y algunos excesos del fin de semana. Es el momento de una cura de salud, que empezará por una alimentación sana y equilibrada y algunas horas más de sueño.