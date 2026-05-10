Shin Fujiyama anuncia que se reunirá con Nasry Asfura y sorprende con petición

El influencer Shin Fujiyama sorprendió recientemente a sus seguidores al anunciar que fue invitado a una reunión con el presidente hondureño Nasry Asfura en la Casa Presidencial, encuentro que también incluirá a la primera dama.
El creador de contenido Shin Fujiyama a través de un video relató que la reunión estaría programada para el próximo 22 de mayo.
Fujiyama compartió la noticia mientras se encontraba supervisando trabajos en una escuela del sector de Cerro Grande, en Tegucigalpa, donde explicó que el centro educativo ya presentaba condiciones críticas de deterioro y colapso estructural.
Fujiyama expresó su sorpresa por la convocatoria, asegurando que la invitación surge luego del apoyo ciudadano en redes sociales.
“No lo puedo creer, pero todo es gracias a ustedes”, comentó al referirse a la presión pública que impulsó la reunión.
Shin Fujiyama señaló que nunca ha participado en un encuentro de este tipo, por lo que admitió sentirse nervioso ante la próxima reunión en Casa Presidencial.
Fujiyama pidió incluso sugerencias a sus seguidores sobre cómo prepararse para el encuentro, incluyendo recomendaciones sobre vestimenta, mostrando la cercanía con su audiencia en redes sociales.
El creador de contenido subrayó que espera que la reunión no se limite a una sesión fotográfica, sino que sirva para abordar de fondo la situación de las escuelas en Honduras y las necesidades del sistema educativo.
En ese sentido, manifestó su deseo de que el diálogo con las autoridades permita concretar acuerdos de cooperación que se traduzcan en mejoras reales para los centros educativos del país.
Shin Fujiyama quien tiene como objetivo a través de su fundación construir mil escuelas en Honduras, incluso ha emprendido carreras desde diferentes paises para recolectar fondos para la construcción y reparación de los centros educativos.
“Es algo histórico para mi pequeña fundación Mil Escuelas”, expresó Fujiyama, destacando la importancia del encuentro en el marco de sus proyectos educativos.
Finalmente, Shin agradeció el apoyo recibido de la población y reiteró su compromiso de continuar impulsando proyectos para la reconstrucción y mejora de escuelas en Honduras.