Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este lunes 11 de mayo

En el Distrito Central deberán tomar previsiones ante interrupciones programadas del servicio eléctrico entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en sectores cercanos al aeropuerto capitalino. Las labores técnicas afectarán zonas como Lomas de Toncontín, parte de colonia San José de Loarque, colonia Godoy, los Condominios Toncontín, el sector del FHIS, el Edificio IPM, la Iglesia Amor Viviente y áreas aledañas, donde se ejecutarán trabajos de mantenimiento en la red de distribución.