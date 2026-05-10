Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este lunes 11 de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este lunes 11 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central deberán tomar previsiones ante interrupciones programadas del servicio eléctrico entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en sectores cercanos al aeropuerto capitalino. Las labores técnicas afectarán zonas como Lomas de Toncontín, parte de colonia San José de Loarque, colonia Godoy, los Condominios Toncontín, el sector del FHIS, el Edificio IPM, la Iglesia Amor Viviente y áreas aledañas, donde se ejecutarán trabajos de mantenimiento en la red de distribución.
Además, otras zonas del Distrito Central tendrán cortes en dos franjas: de 8:00 a 9:00 de la mañana y de 3:00 a 4:00 de la tarde. Entre los puntos impactados figuran Pepsi, Cargo Expreso, el Parque Empresarial Loarque, MegalaraCh Anillo Periférico, Supermercado La Colonia Anillo Periférico, FANASA, así como colonia Satélite, Loarque, Plaza Loarque, Altos de Loarque, International School, aldea Loarque, Río Grande, Shadai School, Mármoles de Honduras, Pollos El Cortijo, Perisur y la residencial Palma Real.
En Puerto Cortés, los trabajos se desarrollarán entre las 8:45 de la mañana y las 2:45 de la tarde, afectando a comunidades como Meroa Río, El Tapón de Los Oros, El Sofoco, El Ocote, Coleman y Champlerio o El Triunfo de Esquipúlas, donde cuadrillas realizarán mantenimiento preventivo para mejorar la red eléctrica.