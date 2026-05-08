Corren del parque a emprendedora hondureña, alquila local y se lo cierran

Esta mujer llorando es la imagen que más se ha viralizado en las redes sociales. Se trata de una emprendedora a la cual le cerraron su local apenas días después de abrirlo Enfrente de ella, la juez municipal que encabezó un considerable despliegue en un operativo que ha dividido los comentarios en El Progreso, Yoro.
Todo comienza mediante una disposición de la alcaldía de El Progreso, Yoro que decidió reubicar a las emprendedoras que llegaban a vender al parque Las Mercedes de Esta ciudad.
La mujer, identificada como Mariela, decidió alquilar un local cerca de donde antes hacía las entregas.
A la mujer se le notificó que debía cerrar el local porque no contaba con el permiso de operaciones y ahí se armó la controversia.
Todo el local, incluido un predio en el que cuidan carros, fue clausurado por las autoridades, dejando a varias personas adentro. Se informó que un señor de más de 80 años había quedado encerrado. Los municipales pusieron candados al portón de ingreso.
Tras varias horas, los municipales rectificaron y permitieron que la gente saliera.
Sin embargo, las demás emprendedoras hicieron un plantón en el parque, exigiendo un permiso para vender ahí.
Mariela reconoce que ella apoyó al alcalde Alexander López en su reelección, pero no entiende porqué ha habido tanto conflicto con ellas.
"Me dijeron que no podía entregar acá, pero yo me he querido superar. Tengo mis clientes y debo atenderlos, no entiendo por qué nos persigue. Yo abrí este local porque me sacaron del parque. Ya saqué el permiso que me dijeron", aseguró.
Como era de esperarse, muchos apoyan a la emprendedora e incluso, pero otros apuestan a un orden vial en la zona.