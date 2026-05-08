Padres de Nodal le pedirían el 80 % de su fortuna para “dejarlo libre”

La vida personal y profesional de Christian Nodal vuelve a ocupar titulares luego de que surgieran versiones sobre un supuesto conflicto legal y económico con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, relacionado con el control de su nombre artístico y parte de su patrimonio.
De acuerdo con información difundida por la periodista Adri Toval, la tensión dentro de la familia González Nodal habría aumentado en los últimos meses, especialmente tras descubrirse que el nombre “Christian Nodal” estaría registrado legalmente a nombre de su padre.
Según la comunicadora, el intérprete de “Botella tras botella” habría buscado llegar a un acuerdo con sus padres para recuperar el control total de su carrera artística y de la marca que lo ha acompañado desde sus inicios en la música regional mexicana.
Sin embargo, la propuesta económica habría generado desacuerdos importantes. La versión difundida señala que Jaime y Cristy Nodal presuntamente solicitarían el 80 % de la fortuna construida por el cantante durante casi una década de trayectoria.
Ese porcentaje incluiría dinero, regalías, empresas y diversos proyectos vinculados directamente a la marca “Christian Nodal”, una situación que, según la fuente citada por Adri Toval, el artista consideraría “injusta”. La polémica también gira alrededor de la supuesta oferta que los padres del cantante le habrían planteado, permitiéndole conservar únicamente el 20 % de los ingresos y bienes acumulados a lo largo de su carrera.
Aunque hasta ahora ninguna de las partes ha emitido un comunicado oficial, trascendió que el conflicto podría escalar a instancias legales en los próximos días, especialmente por el tema relacionado con los derechos comerciales y artísticos del nombre del cantante.
El supuesto distanciamiento familiar habría comenzado a hacerse más evidente desde 2024, poco después de la boda de Christian Nodal con Ángela Aguilar. Desde entonces, las especulaciones sobre diferencias internas dentro de la familia han sido constantes.
A esto se suma otra versión que tomó fuerza recientemente: el cantante habría descubierto presuntas irregularidades financieras relacionadas con el manejo de su patrimonio, situación que habría complicado aún más la relación con sus padres.
En medio de la controversia, también salió a la luz un nuevo movimiento del artista ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El pasado 22 de abril, Nodal registró oficialmente el nombre “El Forajido”, el mismo sobrenombre que actualmente aparece en sus redes sociales.
El trámite, publicado días después por el organismo mexicano, quedó registrado a nombre de Christian de Jesús González Nodal y contempla categorías relacionadas con entretenimiento, educación, actividades culturales y formación artística, lo que ha despertado rumores sobre una posible nueva etapa profesional del cantante bajo otra identidad artística.