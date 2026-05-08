Padres de Nodal le pedirían el 80 % de su fortuna para “dejarlo libre”

Ese porcentaje incluiría dinero, regalías, empresas y diversos proyectos vinculados directamente a la marca “Christian Nodal”, una situación que, según la fuente citada por Adri Toval, el artista consideraría “injusta”. La polémica también gira alrededor de la supuesta oferta que los padres del cantante le habrían planteado, permitiéndole conservar únicamente el 20 % de los ingresos y bienes acumulados a lo largo de su carrera.