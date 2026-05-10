Tekashi le dijo a su novia que abortara si el bebé que espera es una niña

En la fiesta de revelación de género de su futuro hijo, el rapero Tekashi 6ix9ine declaró que insistiría en que su novia, Aliday Alter, abortara si el bebé que espera era una niña. Estas declaraciones se han convertido en tendencia en redes sociales y el artista ha sido duramente criticado.
Durante un video de una transmisión en vivo de la fiesta, compartido por TMZ, el polémico rapero, cuyo nombre real es Daniel Hernandez, le dijo a un grupo de personas que lo seguían que solo quería un hijo varón, y que si el resultado era niña, su novia abortaría.
El rapero, con antecedentes penales, presentó a Alter al grupo de amigos que estaba presente, el cual quedó atónito con las palabras del cantante. Uno de ellos le preguntó a la chica qué género creía que tendría el bebé. Cuando ella respondió que sería niña, le dijeron que el rapero, de 30 años, quería que abortara.
"Ella está dispuesta, tiene la mente abierta", declaró el intérprete de "Gummo", confirmando que su novia estaba dispuesta a interrumpir el embarazo en caso de esperar a una nena. Por suerte para Alter, en la fiesta se reveló que ella tendrá un niño.
Alter reveló su embarazo el mes pasado al publicar una foto suya posando con un vestido estampado de guepardo que dejaba ver su barriguita, con el mensaje: "Mi mundo está a punto de cambiar".
Pero a pesar de sus polémicos comentarios, que podrían tomarse como una broma de mal gusto por parte del rapero, tanto él como su novia "tiraron la casa por la ventana" para su fiesta de revelación de género.
El bebé que Tekashi espera con su novia cubana será su tercer hijo.
Tekashi 6ix9ine, de 30 años, ya tiene una hija de 12 años con su exnovia Sara Molina y otra hija de 7 años con Marlayna M.
El músico, con numerosos tatuajes, tiene un historial delictivo controvertido. En 2015, se declaró culpable de un delito grave por utilizar a una menor en una actuación sexual.
Tekashi ha estado en prisión en varias ocasiones y en el pasado también se le relacionó con pandillas.