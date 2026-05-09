Así disfrutó BTS de la lucha libre mexicana en CDMX

La lucha libre mexicana goza de renombre internacional, fue sorpresa para sus seguidores que integrantes de BTS aprovecharon su dia libre para ir a una función. Místico interactuó con ellos, intercambiaron máscaras y mostraron admiración mutua. Místico se sumó a la ola de fans, haciendo corazones y conviviendo con los artistas surcoreanos durante su estancia en la CDMX.