Así disfrutó BTS de la lucha libre mexicana en CDMX

Los integrantes de BTS —Jin, Suga, Jimin y Jungkook— sorprendieron a sus seguidores al asistir a una función de lucha libre mexicana en la Ciudad de México, como parte de las actividades de su gira mundial “Arirang”.
¡Sí! El luchador mexicano Místico, conocido como el "Rey de Plata y Oro", mostró su apoyo a BTS tras convivir con cuatro integrantes del grupo de K-pop durante su visita a la Arena México el viernes 8 de mayo de 2026.
Estrellas con máscaras:
Los artistas surcoreanos utilizaron coloridas máscaras de lucha libre, posaron frente al photocall del evento y convivieron con algunos asistentes durante la velada.
BTS junto al ring:
Desde una zona preferencial, los integrantes disfrutaron de la función en primera fila, donde observaron los combates y capturaron imágenes y videos para sus redes sociales.
Místico rinde homenaje:
El luchador Místico ingresó al cuadrilátero con una chaqueta blanca con el nombre “BTS” y saludó uno por uno a los integrantes presentes, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Los integrantes de la banda surcoreana disfrutaron con tranquilidad la contienda.
Los cantantes interactuaron con el luchador Místico.
Gira “Arirang” en México:
El grupo se encuentra en México como parte de su gira mundial “Arirang”, relacionada con el lanzamiento de su primer álbum desde 2022. Tras su más reciente concierto, BTS aún tiene programadas dos presentaciones más en la Ciudad de México, previstas para el 9 y 10 de mayo.
La lucha libre mexicana goza de renombre internacional, fue sorpresa para sus seguidores que integrantes de BTS aprovecharon su dia libre para ir a una función. Místico interactuó con ellos, intercambiaron máscaras y mostraron admiración mutua. Místico se sumó a la ola de fans, haciendo corazones y conviviendo con los artistas surcoreanos durante su estancia en la CDMX.