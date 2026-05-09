Guillermo Francella recibe Premio Platino de Honor por su carrera

"Fuera del género que tenían esa identificación", expresó durante una rueda de prensa realizada en el parque natural Xcaret, en la Riviera Maya mexicana. El intérprete es reconocido por producciones como 'El secreto de sus ojos' y la serie de Disney+ 'El encargado' (2022-2026).
Francella destacó que todos sus personajes “tienen que ver con lo popular”.
"Es lo que me representa a mí, con humor blanco para niños o con más profundidad, pero que siempre tengan eso que cada uno de ustedes tiene", señaló.
El Premio Platino de Honor representa para el actor argentino “un reconocimiento al camino andado” y, según afirmó, eso le otorga “otra profundidad”. "Estoy enormemente agradecido por el respeto con que se trata esta gala y este premio, con el jurado, con cómo llevan a cabo todo. Estoy pleno, satisfecho y feliz de cómo me miman y me cuidan. Esta distinción es lo mejor que me puede pasar. Me emociona mucho", aseguró.
Francella recordó que, pese a su pasión por la actuación desde joven, inicialmente estudió periodismo. "'Búscate algo para comer', me decían mis padres cuando yo lo único que quería era hacer teatro", relató.
El actor explicó que vio en el periodismo oral cierta cercanía con la interpretación. "Sentía que en periodismo oral, no en el escrito, había algo de actuación. Lo llevé a cabo, me recibí y trabajé en una revista de la cual me despidieron al poquito tiempo", comentó entre risas. "Y no me gustó", añadió.
Su vocación artística nació durante la secundaria, cuando organizó una obra teatral para recaudar fondos para el viaje de graduación. "Mi idea fue hacer una obra de teatro ('Charlatanes', de Julio Escobar) y allí algo me pasó. Me movilizó tanto verme allí en el escenario que dije: este es mi lugar en el mundo", recordó.
Francella también agradeció el respaldo recibido a lo largo de su carrera. "Primero tuve el apoyo de mis papás y mucha gente de la profesión. Antes era una lotería encontrar que alguien te mire, era muy difícil, pero tuve mucha gente que me acompañó y me apoyó", reconoció.
Además del Premio Platino de Honor, Francella compite en esta edición en la categoría de Mejor Interpretación Masculina de Largometraje por su trabajo en ‘Homo Argentum’, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, donde interpreta a 16 personajes distintos. La película fue un éxito en Argentina y abrió un debate público sobre la imagen de la sociedad reflejada en sus personajes.
Los Premios Platino del Cine Iberoamericano fueron creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artis y distintos institutos de cine.
Entre las producciones más reconocidas destacaron ‘El Eternauta’, serie argentina basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld, con cinco premios técnicos televisivos, y la española ‘Anatomía de un instante’, adaptación de la novela de Javier Cercas, con cuatro reconocimientos.
Entre las producciones más reconocidas destacaron ‘El Eternauta’, serie argentina basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld, con cinco premios técnicos televisivos, y la española ‘Anatomía de un instante’, adaptación de la novela de Javier Cercas, con cuatro reconocimientos. El resto de los ganadores se anunciará este sábado en la gala final que se celebrará en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret.