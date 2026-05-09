Horóscopo de hoy, 9 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Alguien de tu entorno laboral puede ofrecerte asesoramiento en un proyecto de futuro que te estás planteando. Tu discreción y seriedad serán vitales en un asunto familiar; tu ayuda puede ser fundamental con un pariente o una persona muy vinculada a ti. LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Comprobarás que los esfuerzos que has hecho últimamente en tu trabajo han dado su fruto. Es el momento perfecto para pedir aumento de sueldo, no la desvíes con tu habitual desconfianza y lucha con seguridad por lo que te mereces. ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La vida social será tu ambiente ideal esta jornada. Disfrutarás enormemente de los momentos de ocio en compañía de tus amigos, pero no renuncies a ampliar el círculo de tus amistades, pues es entre ellos donde te muestras como eres de verdad. SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás salir de la espiral de rutina y monotonía en que se ha convertido tu vida en los últimos tiempos. Te apetecerá conocer ambientes nuevos y abrirte a amistades que te puedan ofrecer sensaciones desconocidas. CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si has pensado salir de excursión con tus amigos, has acertado en los planes. Te lo pasarás en grande practicando deportes al aire libre y compartiendo buen humor y alegría. Sólo tendrás que vigilar el bolsillo por culpa de tu mal momento económico. ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Evita a las personas que te transmiten malas vibraciones. Si te apetece hablar abiertamente de un tema, no dudes en sacar todo lo que tienes dentro. Busca un entorno que te entienda y te haga feliz; seguro que lo encuentras sin problemas. PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Primará hoy tu mejor perfil festivo en las reuniones con los amigos. El relax y el divertimento pasarán a primer plano de tus intereses, sin olvidar algún fugar encuentro amoroso, siempre que no tengas pareja estable.