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Horóscopo de hoy, 9 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
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Tu ayuda puede ser fundamental con un pariente o una persona muy vinculada a ti.

 Fotos Shutterstock
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tus amistades te harán pasar un día especialmente bueno, sobre todo si has tenido algún desencuentro emocional reciente. Una comida rica y agradable y tiempo para la charla es lo mejor que te puede suceder en un día como hoy.
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TAURO (21 abril - 20 mayo). Las actividades deportivas de tipo lúdico servirán para contrarrestar el estrés y dar tono muscular a tu cuerpo, porque podrías empezar a comprobar que el paso del tiempo deja sus señales. De paso verás a gente con la que te apetece un contacto más asiduo.
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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Debes afrontar con decisión las pruebas médicas que te surjan en estos momentos, tomarlas como algo complicado, pero solucionable, al fin y al cabo, y mirar hacia el futuro inmediato, libre ya de preocupaciones.
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CÁNCER (22 junio - 22 julio). La amistad con una persona te da que pensar más de lo debido en los últimos tiempos. Si no sientes la necesidad de darle nuevos bríos, tal vez sea el momento de replantearte esta relación, sobre todo si eres tú quien siempre aporta.
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LEO (23 julio - 22 agosto). Si eres fumador, puedes tener en estos días serios motivos para pensar en abandonar este hábito, porque las complicaciones de salud pueden llegarte por esa vía. En cualquier caso, mucho cuidado con las afecciones respiratorias.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Alguien de tu entorno laboral puede ofrecerte asesoramiento en un proyecto de futuro que te estás planteando. Tu discreción y seriedad serán vitales en un asunto familiar.
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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Comprobarás que los esfuerzos que has hecho últimamente en tu trabajo han dado su fruto. Es el momento perfecto para pedir aumento de sueldo, no la desvíes con tu habitual desconfianza y lucha con seguridad por lo que te mereces.
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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La vida social será tu ambiente ideal esta jornada. Disfrutarás enormemente de los momentos de ocio en compañía de tus amigos, pero no renuncies a ampliar el círculo de tus amistades, pues es entre ellos donde te muestras como eres de verdad.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás salir de la espiral de rutina y monotonía en que se ha convertido tu vida en los últimos tiempos. Te apetecerá conocer ambientes nuevos y abrirte a amistades que te puedan ofrecer sensaciones desconocidas.
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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si has pensado salir de excursión con tus amigos, has acertado en los planes. Te lo pasarás en grande practicando deportes al aire libre y compartiendo buen humor y alegría. Sólo tendrás que vigilar el bolsillo por culpa de tu mal momento económico.
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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Evita a las personas que te transmiten malas vibraciones. Si te apetece hablar abiertamente de un tema, no dudes en sacar todo lo que tienes dentro. Busca un entorno que te entienda y te haga feliz; seguro que lo encuentras sin problemas.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Primará hoy tu mejor perfil festivo en las reuniones con los amigos. El relax y el divertimento pasarán a primer plano de tus intereses, sin olvidar algún fugaz encuentro amoroso, siempre que no tengas pareja estable.
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