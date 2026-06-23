Arden las redes por Said Martínez, lo que pasó ante Inglaterra, susto y calificación

Esto dicen del árbitro central hondureño Said Martínez tras impartir justicia en el partido Inglaterra vs Ghana por la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.
Por segunda ocasión en el Mundial 2026, los hondureños Said Martínez, Walter López y Cristian Ramírez, estuvieron en un partido.
Said Martínez se dio el lujo de impartir justicia en el partido Inglaterra vs Ghana, encuentro que para sorpresas de mucho finalizó empatado sin goles.
Momento donde Said estaba con los capitanes de Inglaterra y Ghana.
Said Martínez mostró mucha personalidad durante el encuentro, aunque su trabajo ha generado diversos comentarios en las redes sociales.
Jordan Ayew de Ghana y Reece James de Inglaterra dieron el susto tras un fuerte choque de cabezas en el primer tiempo.
Las redes sociales estallaron este martes tras el trabajo arbitral del hondureño Said Martínez en el duelo entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026, un encuentro que terminó envuelto en una fuerte polémica por una jugada puntual dentro del área que ha generado un intenso debate internacional.
Harry Kane le reclamó a Said Martínez en diversas ocasiones.
Polémica en las redes sociales ya que señalan de que Said se equivocó al no sancionar un posible penal a favor de Ghana.
Miles de aficionados, especialmente seguidores del conjunto africano, manifestaron su inconformidad, asegurando que la jugada merecía revisión más estricta o incluso intervención del VAR para una posible pena máxima.
En plataformas como X (antes Twitter), muchos usuarios señalaron que la acción pudo cambiar el rumbo del encuentro, mientras otros defendieron la decisión arbitral, argumentando que la jugada fue interpretada correctamente en tiempo real y que el contacto no fue suficiente para sanción máxima. Esta división de opiniones ha alimentado aún más la discusión.
Del lado ghanés, la sensación de molestia fue evidente, tanto en aficionados como en algunos análisis posteriores al partido, donde se cuestionó la falta de consistencia en la revisión de jugadas dentro del área. Para muchos, el episodio representa una de las acciones más discutidas de la jornada mundialista.
El posible penal no sancionado a Ghana ante Inglaterra ha provocado diversos comentarios.
Periodista colombiano señaló de aceptable la calificación para Said.
En el lado de Inglaterra se quejaron por el trabajo del árbitro hondureño.