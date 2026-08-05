Educación anuncia cinco bloques temáticos para los desfiles de Independencia 2026

Los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre ya tienen una hoja de ruta. La Secretaría de Educación presentó este miércoles los cinco bloques temáticos que servirán de base para las actividades cívicas de los centros educativos durante la conmemoración de los 205 años de Independencia de Honduras.
La socialización fue realizada por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP), con la participación de directores municipales, distritales y representantes de centros educativos gubernamentales y no gubernamentales, quienes también recibieron una guía metodológica para orientar la preparación de los desfiles.
De acuerdo con las autoridades educativas, el objetivo es que las presentaciones de los estudiantes promuevan la identidad nacional, el conocimiento de la historia, el civismo, el respeto por la diversidad cultural y la protección del ambiente, a través de representaciones organizadas por bloques temáticos.
El primer bloque llevará por nombre "205 Años Construyendo Historia e Independencia" y estará enfocado en recordar el proceso emancipador de 1821, resaltando la figura de los próceres y los monumentos históricos que forman parte del patrimonio nacional.
El segundo bloque, denominado "205 Años de Fervor Cívico", busca fortalecer entre los estudiantes la práctica de los valores ciudadanos, la convivencia pacífica y el rescate de tradiciones que forman parte de la cultura hondureña.
Como parte del tercer eje, "205 Años Centroamérica, una sola familia", los centros educativos deberán representar la integración regional, destacando las raíces históricas compartidas entre los países centroamericanos y los ideales comunes de paz, independencia y desarrollo.
El cuarto bloque estará dedicado a la identidad cultural y étnica, con el propósito de destacar la multiculturalidad del país, honrar a los pueblos originarios y valorar el patrimonio cultural y antropológico que caracteriza a las distintas regiones de Honduras.
La protección del ambiente será el tema central del quinto bloque, "205 Años La Riqueza Natural y Compromiso Ambiental", que busca crear conciencia sobre la biodiversidad hondureña y la necesidad de conservar los recursos naturales para las futuras generaciones.
Angélica Sandres, subsecreatraia de Serviccios Educativos explicó que la planificación de los desfiles comprende la distribución de los distritos educativos, la socialización de los bloques temáticos y el sorteo del orden de participación de cada centro educativo. Además, indicó que cada institución recibió orientaciones para desarrollar las actividades de acuerdo con los lineamientos establecidos.
Las autoridades consideran que las Fiestas Patrias representan una oportunidad para fortalecer el civismo entre la niñez y la juventud, utilizando las actividades escolares como un espacio para fomentar el conocimiento de la historia nacional y el sentido de pertenencia.
El director del Instituto España Jesús Milla Selva, Anael Hernández, manifestó que el centro educativo ya trabaja en los preparativos para participar en los desfiles y extendió una invitación a la ciudadanía para sumarse a las actividades conmemorativas del aniversario patrio.
Con esta planificación, la Secretaría de Educación busca unificar los criterios de participación de los centros educativos durante las celebraciones del 15 de septiembre, orientando las presentaciones hacia contenidos relacionados con la historia, la identidad nacional, la integración centroamericana y la conservación del patrimonio cultural y natural del país.