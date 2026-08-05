Perez Hilton será sometido a una evaluación psiquiátrica; su familia pide respeto

La familia también pidió comprensión y respeto mientras el creador de contenido continúa su proceso de recuperación, evitando hacer comentarios adicionales sobre su estado o las circunstancias que rodearon el incidente. En los últimos meses, Perez Hilton había realizado importantes cambios en su vida personal. Entre ellos destacó su mudanza de Las Vegas a Miami, un proceso que, de acuerdo con diversos reportes, estuvo acompañado por dificultades de adaptación y presiones tanto personales como económicas.