Perez Hilton será sometido a una evaluación psiquiátrica; su familia pide respeto

La familia de Perez Hilton confirmó que el reconocido bloguero de espectáculos permanece bajo atención médica luego del incidente ocurrido durante una transmisión en vivo que derivó en la intervención de la policía y su traslado de emergencia a un hospital. De acuerdo con información publicada por TMZ, el creador de contenido también será sometido a una evaluación psiquiátrica como parte del protocolo médico.
Tras ser atendido por los servicios de emergencia, Hilton fue trasladado desde su residencia a un centro hospitalario, donde comenzó el proceso de valoración correspondiente. Mientras tanto, la vivienda ubicada en el área de Miami continuó bajo resguardo policial durante el miércoles.
Según reportes, la presencia de los agentes tuvo como objetivo brindar apoyo a la familia y evitar que los medios de comunicación alteraran la privacidad del entorno mientras el influencer recibe atención especializada.
El incidente ocurrió después de que las autoridades recibieran varios reportes relacionados con un comportamiento preocupante mostrado por Perez Hilton durante una transmisión en vivo realizada en TikTok. Ante la situación, los oficiales acudieron al lugar y solicitaron asistencia médica.
Una vez en el hospital, el también empresario inició el protocolo clínico establecido para este tipo de casos, el cual incluye una evaluación psiquiátrica destinada a determinar su estado de salud y definir el tratamiento más adecuado.
Horas después de los hechos, los familiares del bloguero difundieron un comunicado para agradecer las numerosas muestras de apoyo recibidas desde distintos países y ofrecer una breve actualización sobre su condición.
"Muchos de ustedes se han comunicado con nosotros para expresar su preocupación por Perez, y estamos increíblemente agradecidos por la abrumadora muestra de cariño, apoyo y oraciones. Podemos confirmar que Pérez está recibiendo atención médica, y nuestra familia ahora mismo se centra en su bienestar", señala el mensaje compartido por sus seres queridos.
La familia también pidió comprensión y respeto mientras el creador de contenido continúa su proceso de recuperación, evitando hacer comentarios adicionales sobre su estado o las circunstancias que rodearon el incidente. En los últimos meses, Perez Hilton había realizado importantes cambios en su vida personal. Entre ellos destacó su mudanza de Las Vegas a Miami, un proceso que, de acuerdo con diversos reportes, estuvo acompañado por dificultades de adaptación y presiones tanto personales como económicas.
Lo sucedido tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, ya que semanas antes el influencer había mostrado una imagen muy diferente en sus redes sociales. En varias publicaciones compartía reflexiones inspiradas en la fe, mensajes de esperanza y pensamientos sobre el fortalecimiento espiritual, luego de haber superado una delicada crisis de salud a principios de este año.
Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., alcanzó notoriedad internacional a comienzos de la década de 2000 gracias a su popular blog de noticias sobre celebridades y su estilo irreverente para comentar la vida de las figuras de Hollywood.