Estas zonas de SPS, Tegucigalpa, Yoro y Olancho que no tendrán energía este jueves 6 de agosto

Finalmente, en Santa Rita, Yoro, y comunidades de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, los cortes se realizarán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. En Santa Rita resultarán afectados los barrios San Jorge, Echeverri, Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, El Centro, El Milagro y 4 de Septiembre; además de las colonias Sitraterco, Guanchías, Altiplano, Piletas, Villadela, San Miguel, Los Campos, Brisas del Sur y Sedén. También se verán impactadas las aldeas El Cacao, Guachías Creek, La Garroba, Capulín y Quebrada. En Santa Cruz de Yojoa, la suspensión comprenderá las comunidades Campos Llano, Barranco, Bejuco y Olivo, así como las aldeas Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Ocotillo, Remolino, El Panal, El Batey, San Luis Zacatales, La Tejeda Seca y Tapiquilares.