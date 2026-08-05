Estas zonas de SPS, Tegucigalpa, Yoro y Olancho que no tendrán energía este jueves 6 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este jueves 6 de agosto del presente año
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Olancho, Francisco Morazán, Valle, Yoro y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Juticalpa, Olancho, el suministro de energía se suspenderá de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Los cortes afectarán a los sectores de La Colonia, La Solidaridad, Los Ángeles, Villa Santa, la Universidad Católica de Honduras, Los Batallones, así como las aldeas Cayo Blanco, El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, Calpules, Sahara, La Concepción y comunidades aledañas.
Para el municipio de Orica, Francisco Morazán, la interrupción está programada entre 9:05 de la mañana y 3:05 de la tarde. Entre las comunidades afectadas figuran El Suyate, Piedra Gorda, San Francisco, El Ocote, Montaña de la Flor, Orica, Guatemalita, Miraldita, Quema Sombrero, Joyas del Quebracho, La Rampla, El Cacao, El Tablón, Vallecitos, La Esperanza, Guayape, Santa Cruz y otros sectores cercanos.
Mientras tanto, en Amapala, Valle, el servicio permanecerá suspendido de 9:10 de la mañana a 3:10 de la tarde. La medida abarcará los barrios El Centro, Nuevo, La Máquina, La Ceibita, Las Crucitas, Carao Pando, Cara, el caserío El Rastro, La Balastrera, Las Pijoretas, Base Naval, Isla Privada, las bombas del SANAA y las aldeas Playa Negra, Playa Grande, Caracol y El Carmen. También estarán sin energía Islitas, Tiguilotada, Las Pelonas, Gualora, Playa del Burro, San Pablo, Licona, las empacadoras Larvipac y Larvi Sur, El Ojochal, Punta Onda y zonas vecinas.
En San Pedro Sula, la interrupción del servicio se desarrollará de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde. Entre los sectores afectados se encuentran ZIP Calpules, Plantel Tropigas, ZIP Castillo, Microenvases, Bodegas Waterhouse, las colonias Del Valle, San Sebastián Sur, Calpules, 15 de Octubre, Mi Única Esperanza, Ciudad Nueva, Sandoval Sorto, Reparto Lempira, El Sauce, La Pradera y Planes de Calpules. Asimismo, permanecerán sin energía las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección General de Tránsito Noroccidente, CADERH, COPECO y la Central de Abastos.
Finalmente, en Santa Rita, Yoro, y comunidades de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, los cortes se realizarán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. En Santa Rita resultarán afectados los barrios San Jorge, Echeverri, Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, El Centro, El Milagro y 4 de Septiembre; además de las colonias Sitraterco, Guanchías, Altiplano, Piletas, Villadela, San Miguel, Los Campos, Brisas del Sur y Sedén. También se verán impactadas las aldeas El Cacao, Guachías Creek, La Garroba, Capulín y Quebrada. En Santa Cruz de Yojoa, la suspensión comprenderá las comunidades Campos Llano, Barranco, Bejuco y Olivo, así como las aldeas Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Ocotillo, Remolino, El Panal, El Batey, San Luis Zacatales, La Tejeda Seca y Tapiquilares.