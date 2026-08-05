Confirman decomiso de más de L4 millones y $10,600 a capturados en el muelle de La Ceiba

Las autoridades confirmaron este miércoles que el dinero decomisado durante un operativo en el muelle de cabotaje de La Ceiba, Atlántida, asciende a 4 millones 66 mil lempiras y 10,600 dólares estadounidenses.
La incautación se realizó luego de que agentes de la Policía de Fronteras requirieran a tres hombres que se transportaban en un taxi con destino a las Islas de la Bahía.
El operativo tuvo lugar alrededor de las 10:00 de la mañana en un punto de control instalado en el muelle de cabotaje, donde los agentes efectuaron una inspección al vehículo y al equipaje que trasladaban los ocupantes.
Durante el registro, los uniformados localizaron varios paquetes rectangulares de dinero ocultos en el interior de dos maletas.
De acuerdo con la información oficial, los paquetes estaban rodeados de café, presuntamente con el propósito de evitar que fueran detectados por los perros policiales durante las inspecciones.
Las autoridades señalaron que, al solicitar a los ocupantes que justificaran la procedencia del efectivo, estos no brindaron una explicación, por lo que fueron requeridos y puestos a disposición de las instancias competentes.
Los detenidos fueron identificados como Carlos Jamell Fernández Stamp, de 24 años; Zekanie Khiarie Pouchie Pinnace, de 22 años; y Nelson Enrique López Norales, de 31 años.
De forma preliminar, la Policía los supone responsables de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, mientras continúan las diligencias para esclarecer el origen y destino del dinero.
Los 4 millones 66 mil lempiras, además de 10,600 dólares en efectivo iban ocultos en maletas de viaje que llevaban en el baúl del taxi.
El dinero permanece bajo custodia de las autoridades como parte de la investigación, mientras se realizan los procedimientos periciales correspondientes.
La Policía de Fronteras remitió el caso a las autoridades competentes para continuar con el proceso legal y determinar si el efectivo guarda relación con actividades ilícitas.
Las investigaciones continúan y se espera que las autoridades amplíen la información sobre este caso, incluyendo los resultados de las diligencias orientadas a establecer la procedencia de los fondos y el destino que tendrían las fuertes sumas de dinero incautadas.