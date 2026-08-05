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"Los paquetes iban untados de café": capturan a tres hombres con millonaria suma de dinero en La Ceiba

Los tres capturados presuntamente llevaban varios paquetes de dinero dentro de dos maletas y se dirigían rumbo a Islas de la Bahía

Los paquetes iban untados de café: capturan a tres hombres con millonaria suma de dinero en La Ceiba
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Tres hombres fueron detenidos la mañana de este miércoles en el muelle de cabotaje de La Ceiba, Atlántida, tras ser requeridos por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) cuando presuntamente transportaban varios paquetes de dinero en efectivo ocultos dentro de dos maletas.

 Foto: cortesía
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De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la detención ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana durante un operativo fijo instalado en el punto de control del muelle.
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Los tres individuos, acusados preliminarmente por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, se movilizaban en un taxi con destino a las Islas de la Bahía cuando fueron sometidos a una inspección por parte de agentes policiales.
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Según el reporte, durante el registro los uniformados encontraron varios paquetes rectangulares con dinero distribuidos en dos maletas que eran transportadas por los ocupantes del vehículo.
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Los paquetes estaban rodeados de café, presuntamente con el propósito de evitar que fueran detectados por los perros policiales.
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Las autoridades indicaron que, al consultarles sobre la procedencia y justificación del efectivo, los tres requeridos no respondieron a las preguntas formuladas por los agentes, por lo que fueron detenidos de manera preventiva.
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De forma preliminar, la Policía los supone responsables de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, mientras continúan las investigaciones del caso.

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Los detenidos fueron identificados como Carlos Jamell Fernández Stamp, de 24 años, comerciante y residente en Roatán; Zekanie Khiarie Pouchie Pinnace, de 22 años, comerciante y residente en French Harbour, Islas de la Bahía; y Nelson Enrique López Norales, de 31 años, motorista originario y residente de La Ceiba, Atlántida.

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Información inicial señala que la suma incautada podría rondar los tres millones de lempiras; sin embargo, esa cifra permanece pendiente de verificación oficial.

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El efectivo quedó bajo custodia de las autoridades competentes mientras se realiza el conteo correspondiente y se desarrollan las diligencias investigativas para establecer su origen y destino.

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La Policía de Fronteras remitirá el caso a las instancias competentes para continuar con el proceso legal y determinar si existen vínculos con otras actividades ilícitas.
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Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional amplíe la información mediante un informe oficial en el que confirme el monto decomisado y los resultados de las investigaciones preliminares.
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