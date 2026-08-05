"Los paquetes iban untados de café": capturan a tres hombres con millonaria suma de dinero en La Ceiba

Según el reporte, durante el registro los uniformados encontraron varios<b> paquetes rectangulares de dinero</b> distribuidos en dos maletas que eran transportadas por los ocupantes del vehículo. Los paquetes estaban <b>rodeados de café</b>, presuntamente con el propósito de evitar que fueran detectados por los perros policiales.Las autoridades indicaron que, al consultarles sobre la procedencia y justificación del efectivo, los tres requeridos no respondieron a las preguntas formuladas por los agentes, por lo que fueron detenidos de manera preventiva.De forma preliminar, la Policía los supone responsables de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, mientras continúan las investigaciones del caso.