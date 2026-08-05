Vozinha sigue provocando revuelo: La verdad sale a la luz y se conoce información de su vida privada

El portero Vozinha continúa siendo tendencia días después de haber protagonizado uno de los grandes momentos del Mundial 2026.
Tras semanas de rumores sobre su futuro profesional, Vozinha se encuentra ya en Chile para comenzar una nueva etapa en su carrera como nuevo portero del Club Social y Deportivo Colo Colo.
El guardameta de Cabo Verde, quien se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 gracias a sus espectaculares actuaciones, llega al fútbol sudamericano con la ilusión de aportar toda su experiencia, liderazgo y seguridad bajo los tres palos.
La llegada del arquero africano generó gran expectativa entre los aficionados del Cacique, que rápidamente le dieron la bienvenida como uno de los fichajes más importantes del mercado
Vozinha fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Colo Colo, luciendo la camiseta del histórico club chileno y mostrando su felicidad por asumir este desafío en una institución con una enorme tradición en el continente.
El arquero de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, fue recibido como una auténtica superestrella por miles de aficionados en el Estadio Monumental.
Durante su presentación, el portero destacó la importancia de vestir la camiseta alba y aseguró que llega con la mentalidad de competir al máximo nivel. Vozinha señaló que uno de sus principales objetivos será ayudar al equipo a conseguir títulos y responder a la confianza depositada por la directiva y el cuerpo técnico.
El nombre de Vozinha continúa dando de qué hablar después de convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Sin embargo, en esta ocasión no son sus espectaculares intervenciones bajo los tres palos las que lo mantienen en el centro de la conversación, sino un aspecto de su vida privada que durante meses estuvo rodeado de rumores: su estado sentimental.
El guardameta de Cabo Verde, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, despertó un enorme interés entre los aficionados desde que brilló en la máxima cita del fútbol. Su carisma, humildad y cercanía con los seguidores hicieron que miles de personas comenzaran a preguntarse si tenía pareja.
Una de las preguntas que más se repite entre los aficionados es: ¿Vozinha tiene novia o pareja? Esto es lo que se sabe sobre la vida sentimental y la familia del arquero.
Tras múltiples especulaciones y publicaciones virales en redes sociales, quedó confirmado que Vozinha está soltero.
Durante los últimos meses circularon memes, fotografías manipuladas y publicaciones falsas que aseguraban que el arquero mantenía una relación o incluso que estaba casado.
Vozinha puso fin a los rumores sobre su vida amorosa al revelar en diversas entrevistas que está completamente soltero.
La persona que ha estado a su lado durante los momentos más importantes de su vida es su madre, Ana Cándida Évora. Su cercanía con el arquero de Cabo Verde también conquistó a los aficionados durante el Mundial, donde destacó por su carisma, sencillez y el apoyo incondicional que le brinda a su hijo.
Vozinha no tiene hijos. Durante el Mundial 2026 se hicieron virales unas fotografías donde aparecía junto a una mujer embarazada, lo que generó rumores sobre una posible paternidad. Sin embargo, posteriormente se confirmó que dichas imágenes habían sido creadas mediante Inteligencia Artificial (IA).
En redes sociales, muchos aficionados celebraron la aclaración con comentarios llenos de humor, mientras otros destacaron que el arquero parece estar completamente concentrado en su carrera deportiva.
Vozinha se convirtió en uno de los jugadores más queridos del torneo gracias a sus destacadas actuaciones, pero también por su sencillez fuera de las canchas. Sus publicaciones mostrando momentos de descanso, convivencia con aficionados y su regreso a Cabo Verde reforzaron la imagen de un futbolista cercano y auténtico.
Aunque suele mantener un perfil reservado respecto a su vida personal, la confirmación de que está soltero puso fin a las especulaciones que crecieron a raíz de su fama internacional.
Ahora, el arquero africano centra toda su atención en escribir una nueva historia defendiendo la portería de Colo Colo.