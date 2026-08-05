Mercado: Se va del Real Madrid, da el sí al Barcelona y Arsenal con bombazo

Los equipos más importantes del viejo continente trabajan contrarreloj para cerrar incorporaciones de peso, mientras varias figuras analizan nuevos destinos tras recibir propuestas de diferentes liga
Fabrizio Romano informa de que al lateral argentino Nahuel Molina jugará en la Roma de Italia, se unirá procedente del Atlético de Madrid .
El Deportivo de La Coruña ya hizo oficial el regreso de Angeliño. El lateral español vuelve a vestir la camiseta blanquiazul tras su paso por la Roma en la Serie A, llegando en calidad de cedido con una opción de compra incluida en el acuerdo.
Mohamed Salah, el ya jugador del Trabzonspor ha sido recibido hoy con mucha ilusión por parte del club y su entorno
Yokota ya es nuevo jugador de los Rangers. El conjunto escocés hizo oficial la incorporación del futbolista japonés, quien llega procedente del Hannover 96 para reforzar el ataque del equipo y afrontar los nuevos desafíos de la temporada.
El Paris Saint-Germain está listo para mejorar su oferta por Zion Suzuki, con una estructura diferente en comparación con la oferta inicial de 28 millones de euros más extras. La nueva oferta también incluye extras.
Matthias Jaissle es el nuevo entrenador del Newcastle United. El técnico alemán asume el reto de liderar al conjunto inglés en una nueva etapa, luego de sus experiencias en Austria y Arabia Saudí, donde dejó buenas sensaciones por su propuesta de juego y capacidad de gestión.
Takehiro Tomiyasu está a punto de convertirse en nuevo jugador del Crystal Palace. El defensor japonés firmará su contrato con el conjunto inglés en las próximas 48 horas y llegará como agente libre después de finalizar su etapa en el Ajax durante este verano.
Barcelona mantiene total confianza para cerrar el fichaje de João Cancelo antes de que termine el mercado. Las negociaciones continúan con Al Hilal sobre la cantidad de la transferencia, pero no hay dudas: Cancelo solo quiere al Barça.
Bombazo: El centrocampista brasileño Bruno Guimarães ha completado su examen médico en el Arsenal de cara a firmar un contrato de cuatro años con el club.
El club español Celta de Vigo ha llegado a un acuerdo con el Manchester United por el portero turco, según informa Sky Sports.
Tottenham vuelve a la carga por Cody Gakpo y ya mantiene conversaciones directas con el entorno del delantero neerlandés. La operación dependerá de lo que decida el Liverpool y de la oferta económica presenten los spurs, según informa Fabrizio Romano.
El Al-Ahli quiere reforzar su delantera y el nombre que más convence en el club saudí es Gabriel Jesus. Ben Jacobs adelantó que, en el caso de que Ivan Toney salga en este mercado de fichajes, el brasileño del Arsenal se convertiría en su prioridad. El atacante tiene contrato en el Emirates Stadium hasta junio de 2027.
El Atlético de Madrid ya trabaja en una ofensiva para intentar hacerse con los servicios de Cristian Romero. El conjunto rojiblanco analiza presentar una oferta por el defensor argentino, considerado uno de los centrales más destacados de la Premier League y una pieza clave del Tottenham.
El centrocampista del Manchester City Tijjani Reijnders se ha convertido en el principal objetivo del Nottingham Forest. Los 'Tricky Trees' estarían dispuestos a desembolsar hasta 64 millones de euros por el centrocampista neerlandés.
El Real Madrid está cada vez más confiado en recibir la luz verde final de Vinicius Jr para el nuevo contrato. Se está discutiendo una nueva propuesta, pero el Madrid es optimista y el entorno de Vini Jr también es positivo tras la reunión.
Franco Mastantuono no continuará en las filas del Real Madrid la próxima temporada y su futuro estará lejos del Santiago Bernabéu, al menos de manera temporal. La salida del joven futbolista responde a la falta de protagonismo dentro de los planes del cuerpo técnico, ya que no entraba en la consideración de José Mourinho para la próxima campaña
El mediocampista argentino Mastantuono deja al Real Madrid y fue cedido a la Fiorentina, club que alcanzó un acuerdo con la entidad española para incorporarlo a préstamo y darle los minutos que busca para seguir desarrollando su talento.
Jadon Sancho (26), aquel jugador del Dortmund y Manchester United que sorprendentemente se ha quedado atrás y de momento se entrena en el Flixton de la décima división inglesa a la espera de un destino, está hablando con varios clubes en Europa, Arabia Saudita y Oriente Medio, según 'Sky Sports'. Está evaluando todas sus opciones antes de tomar una decisión final
La MLS llama a las puertas de Romelu Lukaku, ya que el Atlanta United quiere ficharle.