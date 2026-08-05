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Vinicius se reunió con el Real Madrid y no quiere saber nada: tomó decisión

La directiva y el jugador brasileño tuvieron una reunión; sin embargo todavía no hay humo blanco para renovar.

Vinicius se reunió con el Real Madrid y no quiere saber nada: tomó decisión
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Vinicius ha comenzado a tener gestos que ponen más tensa su renovación con el Real Madrid. FOTOS redes del Madrid.

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La renovación de Vinicius Junior con el Real Madrid se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para Florentino Pérez.

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Aunque en las últimas horas los dirigentes del club y los representantes del delantero se reunieron para calmar las aguas y acercar posiciones, la paz duró muy poco.
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Cuando parecía que la firma estaba encaminada, el jugador dio un paso inesperado que volvió a encender todas las alarmas.
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En una movida que sacudió las redes sociales, Vinicius borró de su cuenta de Instagram todas las publicaciones, quitó su foto de perfil y eliminó cualquier mención que lo vinculaba como futbolista del Real Madrid.
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El delantero se incorporó el lunes a los entrenamientos del equipo, bajo el mando del nuevo entrenador, José Mourinho, tras su participación con la selección brasileña en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México.
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Este gesto cayó como un balde de agua fría en la directiva y provocó un enorme malestar entre los hinchas merengues, quienes lo interpretaron como una clara señal de distanciamiento.
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El club sigue en pretemporada ya con la incorporación de sus nuevos refuerzos.

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Detrás de este movimiento hay una presión muy fuerte desde Inglaterra. El Arsenal se metió de lleno en la negociación con una propuesta gigante:
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Sin embargo, su cuenta en 'X' no presenta ningún cambio significativo.

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-Oferta por el traspaso: 140 millones de euros para sacarlo de España.-Rol en el equipo: Ser el líder absoluto del proyecto deportivo.-Contacto directo: El entrenador Mikel Arteta ya se habría comunicado personalmente con el brasileño para explicarle el plan y convencerlo de mudarse a Londres.
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Por su parte, el Real Madrid mantiene sobre la mesa una propuesta de renovación de 23 millones de euros por temporada, sumado a un porcentaje mayor en los derechos de imagen del jugador. Sin embargo, en la Casa Blanca la paciencia se terminó.
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Vinícius, que termina contrato con el Real Madrid en junio de 2027, se encuentra tratando su posible prolongación con la entidad, bajo informaciones que apuntan a un presunto interés del Arsenal inglés en su contratación.
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