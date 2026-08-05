Vinicius se reunió con el Real Madrid y no quiere saber nada: tomó decisión

Vinicius ha comenzado a tener gestos que ponen más tensa su renovación con el Real Madrid. FOTOS redes del Madrid.
La renovación de Vinicius Junior con el Real Madrid se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para Florentino Pérez.
Aunque en las últimas horas los dirigentes del club y los representantes del delantero se reunieron para calmar las aguas y acercar posiciones, la paz duró muy poco.
Cuando parecía que la firma estaba encaminada, el jugador dio un paso inesperado que volvió a encender todas las alarmas.
En una movida que sacudió las redes sociales, Vinicius borró de su cuenta de Instagram todas las publicaciones, quitó su foto de perfil y eliminó cualquier mención que lo vinculaba como futbolista del Real Madrid.
El delantero se incorporó el lunes a los entrenamientos del equipo, bajo el mando del nuevo entrenador, José Mourinho, tras su participación con la selección brasileña en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México.
Este gesto cayó como un balde de agua fría en la directiva y provocó un enorme malestar entre los hinchas merengues, quienes lo interpretaron como una clara señal de distanciamiento.
El club sigue en pretemporada ya con la incorporación de sus nuevos refuerzos.
Detrás de este movimiento hay una presión muy fuerte desde Inglaterra. El Arsenal se metió de lleno en la negociación con una propuesta gigante:
Sin embargo, su cuenta en 'X' no presenta ningún cambio significativo.
-Oferta por el traspaso: 140 millones de euros para sacarlo de España.-Rol en el equipo: Ser el líder absoluto del proyecto deportivo.-Contacto directo: El entrenador Mikel Arteta ya se habría comunicado personalmente con el brasileño para explicarle el plan y convencerlo de mudarse a Londres.
Por su parte, el Real Madrid mantiene sobre la mesa una propuesta de renovación de 23 millones de euros por temporada, sumado a un porcentaje mayor en los derechos de imagen del jugador. Sin embargo, en la Casa Blanca la paciencia se terminó.
Vinícius, que termina contrato con el Real Madrid en junio de 2027, se encuentra tratando su posible prolongación con la entidad, bajo informaciones que apuntan a un presunto interés del Arsenal inglés en su contratación.