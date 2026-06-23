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Mundial 2026: Burlas a Panamá, señalan al culpable y un indignado Chepe Bomba sorprende

La eliminación de Panamá del Mundial 2026 ha generado una enorme repercusión dentro y fuera del territorio panameño.

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 20:06 -
  • German Alvarado
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La eliminación de Panamá del Mundial 2026 ha provocado una auténtica tormenta en las redes sociales. La derrota por 1-0 frente a Croacia en Toronto, Canadá, dejó a la selección canalera sin opciones de avanzar en el torneo y desató una ola de reacciones entre aficionados, analistas y medios de comunicación, que rápidamente convirtieron el tema en tendencia.
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Panamá llegaba al compromiso con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas, pero se encontró con una selección croata sólida, experimentada y efectiva, que aprovechó una de sus oportunidades para quedarse con tres puntos de oro

 Foto Fepafut.
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Tras el pitazo final, las redes sociales se inundaron de comentarios. Mientras algunos aficionados reconocieron la entrega y el sacrificio de los jugadores durante la competencia, otros no tardaron en lanzar críticas y burlas por la temprana despedida de Panamá de la máxima cita del fútbol mundial.

 Foto Agencia EFE.
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Fabrizio Romano publicó que Panamá estaba eliminada del Mundial 2026.

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Nahuel Lanzón de Argentina dejó sus valoraciones sobre la eliminación de Panamá.

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La tristeza en un fan de Panamá luego de la eliminación de su amada selección.

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Prensa deportiva de Panamá lamentó la caída ante Croacia que los dejó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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ESPN Centroamérica.
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Gran parte del debate se centró en la figura del entrenador Thomas Christiansen. Diversos periodistas, comentaristas y medios deportivos panameños apuntaron al seleccionador como uno de los principales responsables de la eliminación.
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Las críticas se enfocaron en decisiones tácticas tomadas durante el torneo, la elección de algunos futbolistas en el once titular y la falta de variantes ofensivas para revertir los resultados adversos.
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Prensa deportiva de Panamá señala que su DT es el culpable de la eliminación.

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"Se acabó la esperanza", señalan tras el adiós de Panamá.
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TD Más de Costa Rica se burló de Panamá.

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TD Más de Costa Rica se mofó de los panameños por la eliminación del Mundial 2026.

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Diario Olé de Argentina.
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Chepe Bomba dejó su comentario tras la eliminación de su amada selección de Panamá. Se mostró indignado porque siguen sin sumar puntos en Copas del Mundo.
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Chepe Bomba en sus redes sociales le dejó un dardo a Honduras y Costa Rica al señalar que otras están viendo en el Mundial 2026 desde un sofá.

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Otro sector de Panamá destacó que la participación de su selección ha sido digna en el Mundial 2026.
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Panamá deberá ahora pasar la página y comenzar a planificar el futuro.
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Gustavo Roca de Honduras dejó su comentario sobre el adiós de Panamá.

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Julio Cruz de Honduras y su comentario sobre el adiós de Panamá.

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German Alvarado de Honduras señaló que Panamá terminó teniendo un juego digno ante Croacia.

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Periodista de ESPN sorprendió al señalar que Panamá ha jugado bien en el Mundial .
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Triste dato que involucra a Panamá que compartió MisterCHIP.
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"Lo que le ha sucedido a Panamá en estas dos primeras jornadas roza la anomalía estadística", señaló MisterChip.
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