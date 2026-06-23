Mundial 2026: Burlas a Panamá, señalan al culpable y un indignado Chepe Bomba sorprende

La eliminación de Panamá del Mundial 2026 ha provocado una auténtica tormenta en las redes sociales. La derrota por 1-0 frente a Croacia en Toronto, Canadá, dejó a la selección canalera sin opciones de avanzar en el torneo y desató una ola de reacciones entre aficionados, analistas y medios de comunicación, que rápidamente convirtieron el tema en tendencia.