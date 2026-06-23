Mundial 2026: Burlas a Panamá, señalan al culpable y un indignado Chepe Bomba sorprende

La eliminación de Panamá del Mundial 2026 ha provocado una auténtica tormenta en las redes sociales. La derrota por 1-0 frente a Croacia en Toronto, Canadá, dejó a la selección canalera sin opciones de avanzar en el torneo y desató una ola de reacciones entre aficionados, analistas y medios de comunicación, que rápidamente convirtieron el tema en tendencia.
Panamá llegaba al compromiso con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas, pero se encontró con una selección croata sólida, experimentada y efectiva, que aprovechó una de sus oportunidades para quedarse con tres puntos de oro
Tras el pitazo final, las redes sociales se inundaron de comentarios. Mientras algunos aficionados reconocieron la entrega y el sacrificio de los jugadores durante la competencia, otros no tardaron en lanzar críticas y burlas por la temprana despedida de Panamá de la máxima cita del fútbol mundial.
Fabrizio Romano publicó que Panamá estaba eliminada del Mundial 2026.
Nahuel Lanzón de Argentina dejó sus valoraciones sobre la eliminación de Panamá.
La tristeza en un fan de Panamá luego de la eliminación de su amada selección.
Prensa deportiva de Panamá lamentó la caída ante Croacia que los dejó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.
ESPN Centroamérica.
Gran parte del debate se centró en la figura del entrenador Thomas Christiansen. Diversos periodistas, comentaristas y medios deportivos panameños apuntaron al seleccionador como uno de los principales responsables de la eliminación.
Las críticas se enfocaron en decisiones tácticas tomadas durante el torneo, la elección de algunos futbolistas en el once titular y la falta de variantes ofensivas para revertir los resultados adversos.
Prensa deportiva de Panamá señala que su DT es el culpable de la eliminación.
"Se acabó la esperanza", señalan tras el adiós de Panamá.
TD Más de Costa Rica se burló de Panamá.
TD Más de Costa Rica se mofó de los panameños por la eliminación del Mundial 2026.
Diario Olé de Argentina.
Chepe Bomba dejó su comentario tras la eliminación de su amada selección de Panamá. Se mostró indignado porque siguen sin sumar puntos en Copas del Mundo.
Chepe Bomba en sus redes sociales le dejó un dardo a Honduras y Costa Rica al señalar que otras están viendo en el Mundial 2026 desde un sofá.
Otro sector de Panamá destacó que la participación de su selección ha sido digna en el Mundial 2026.
Panamá deberá ahora pasar la página y comenzar a planificar el futuro.
Gustavo Roca de Honduras dejó su comentario sobre el adiós de Panamá.
Julio Cruz de Honduras y su comentario sobre el adiós de Panamá.
German Alvarado de Honduras señaló que Panamá terminó teniendo un juego digno ante Croacia.
Periodista de ESPN sorprendió al señalar que Panamá ha jugado bien en el Mundial .
Triste dato que involucra a Panamá que compartió MisterCHIP.
"Lo que le ha sucedido a Panamá en estas dos primeras jornadas roza la anomalía estadística", señaló MisterChip.