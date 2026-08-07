¡Los Supersónicos llegan al cine! Jim Carrey será el protagonista

Después de más de dos décadas de proyectos inconclusos, cambios de equipo y versiones que nunca llegaron a concretarse, "Los Supersónicos" finalmente tendrían una nueva oportunidad en la pantalla grande. La icónica familia futurista de Hanna-Barbera prepara su salto a la acción real y contará con Jim Carrey como protagonista.
La confirmación surgió de la más reciente comunicación trimestral de Warner Bros. Discovery a sus accionistas, documento en el que el estudio incluyó el proyecto dentro de sus futuras producciones y señaló a Carrey como figura principal. Se trata del avance más importante que ha tenido la adaptación hasta ahora.
Sin embargo, los seguidores todavía tendrán que esperar. La película no cuenta con una fecha exacta de estreno y, según el calendario presentado por el estudio, su llegada a los cines está contemplada para después de 2027. Tampoco se han anunciado oficialmente los actores que acompañarán a Carrey ni el inicio de la filmación.
El camino hasta esta versión ha sido particularmente accidentado. Durante más de 20 años, diferentes cineastas estuvieron vinculados a intentos de convertir la popular serie animada en una película de acción real. Entre ellos figuran Adam Shankman, Robert Rodriguez y Conrad Vernon, quienes participaron en distintas etapas del desarrollo.
Incluso Robert Zemeckis estuvo involucrado en un proyecto relacionado con "Los Supersónicos". En aquella ocasión se produjo un piloto de acción real que finalmente no logró convertirse en una serie. Más recientemente, en 2025, Colin Trevorrow fue relacionado con la dirección y el guion junto a Joe Epstein, aunque sus nombres no aparecen en la comunicación más reciente de Warner Bros. Discovery.
Para Jim Carrey, la producción supondría otro acercamiento a una franquicia de gran alcance. El actor ya regresó a las grandes producciones comerciales con "Sonic 3", estrenada en diciembre de 2024, donde volvió a interpretar al excéntrico villano Dr. Robotnik. Ahora, su posible participación en "Los Supersónicos" lo colocaría nuevamente al frente de una historia inspirada en una propiedad animada.
La serie original fue creada por William Hanna y Joseph Barbera para Hanna-Barbera Productions y llegó a la televisión en 1962. La historia seguía a Súper Sónico y su familia en Orbit City, una ciudad suspendida en el aire donde los avances tecnológicos formaban parte de prácticamente todas las actividades cotidianas.
Junto a Súper Sónico aparecían Ultra, Lucero, Cometín, el perro Astro y Robotina, la empleada doméstica robótica que se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la producción. La combinación de humor familiar, tecnología y una visión exagerada del futuro convirtió a la serie en una de las propuestas animadas más recordadas de su época.
Uno de los mayores atractivos de "Los Supersónicos" fue precisamente su capacidad para imaginar tecnologías que parecían imposibles en los años 60 y que posteriormente se acercaron a la realidad. Videollamadas, asistentes tecnológicos, electrodomésticos automatizados y sistemas capaces de realizar tareas por sí mismos ya formaban parte del universo de la familia mucho antes de convertirse en elementos habituales.
La producción también presentó una visión particular de la movilidad y la vida doméstica del futuro, con automóviles voladores, viviendas automatizadas, robots y dispositivos diseñados para facilitar prácticamente cualquier tarea. Esa mezcla de imaginación y sátira social ayudó a mantener vigente el interés por la franquicia varias décadas después de su estreno.