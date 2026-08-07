Karol G lanza indirecta muy directa a Ferxxo: "El verano rosa ahora es un invierno"

A primera vista, Alguien Que Te Amaba parece una de las canciones más explícitas de No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Karol G canta sobre una relación que se fue apagando lentamente, hasta el punto de que la ruptura oficial parece una formalidad.
"Lo nuestro no acabó cuando te dije adiós / Con lo que hacías ya te estabas despidiendo", resume la cantante en uno de los versos más contundentes del tema.
Sin embargo, la canción tiene una segunda lectura igual de importante. En una entrevista con Rolling Stone, Karol explicó que, aunque quería que el álbum tuviera un sonido más íntimo y alternativo, también necesitaba conservar aquellos elementos que siguen definiendo quién es como artista. Y ahí es donde entra Alguien Que Te Amaba.
La colombiana trabajó en la canción junto a Pete Astudillo, histórico compositor de Selena Quintanilla, una colaboración que describe como un sueño personal.
Para Karol, la presencia de Astudillo no solo conecta el tema con una tradición fundamental de la música latina, sino también con una parte esencial de su propia identidad artística.
De hecho, la artista reconoce que Tropicoqueta reforzó como nunca antes su conexión con sus raíces. Según explica, aquel álbum ayudó a que el público internacional entendiera mejor quién era Karol G y de dónde venía.
Por eso, aunque No Me Arrepiento de Sentir Tanto explora territorios más cercanos al pop alternativo, el dream pop o la electrónica melancólica, canciones como Alguien Que Te Amaba actúan como un recordatorio de esa herencia latina que sigue presente en su música.
Aun así, el verso que más conversación ha generado entre los seguidores de la cantante es otro:
"Y el verano rosa ahora es un invierno". La referencia resulta difícil de ignorar. Verano Rosa fue una de las colaboraciones más exitosas de Karol G y Feid, además de convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de su relación.
Aunque la artista no ha confirmado que la canción esté dedicada a su expareja, muchos oyentes interpretan la frase como una forma de transformar aquel recuerdo compartido. El verano asociado a la ilusión y al amor se convierte ahora en invierno, una imagen que encaja perfectamente con el tono desencantado que atraviesa toda la composición.
Pero quizá lo más interesante es que Karol nunca necesita mencionar nombres. La canción funciona incluso para quien desconozca cualquier detalle de su vida sentimental. Porque, en el fondo, habla de algo mucho más universal. El momento en el que descubres que una historia terminó mucho antes de que alguien pronunciara la palabra adiós.