Joe Jonas habla de su salud mental y las redes lo cuestionan

Joe Jonas volvió a abrir una ventana a una de las etapas más complejas de su vida al contar que comenzó a asistir a terapia después de la recepción que tuvo su primer álbum como solista. La confesión surgió durante el podcast familiar "Hey Jonas!", donde conversó con sus hermanos Nick y Kevin sobre salud mental, expectativas y autoestima.
El cantante recordó que tenía apenas 21 años cuando lanzó "Fastlife" en 2011, después de haber alcanzado una enorme popularidad junto a los Jonas Brothers. Acostumbrado al éxito del grupo, esperaba que su debut individual tuviera una respuesta similar, pero el resultado terminó afectando profundamente la percepción que tenía de sí mismo.
Jonas explicó que llegó a asociar su valor personal con los resultados de su carrera. "Si logro tener éxito solo, entonces valgo", recordó que pensaba durante aquella época, una idea que, según relató, terminó convirtiéndose en una fuente importante de presión.
El impacto no se quedó únicamente en el ámbito emocional. El artista contó que comenzó a experimentar ataques de pánico y distintos malestares físicos, por lo que acudía con frecuencia al médico para realizarse estudios en busca de una explicación a lo que estaba sintiendo.
Fue precisamente una especialista quien le recomendó buscar ayuda psicológica. En un principio, Jonas se mostró escéptico ante la posibilidad de acudir con un terapeuta. "Yo no necesito un terapeuta. ¿Para qué querría uno?", recordó que respondió en aquel momento.
Finalmente aceptó probar con terapia y describió aquella primera sesión como un momento decisivo. Según contó, pasó buena parte de la consulta llorando y comenzó a comprender que algunas de sus actividades cotidianas podían estar funcionando como una forma de escapar de emociones que no estaba procesando.
Entre ellas mencionó sus largos recorridos en bicicleta por Nueva York. Lo que inicialmente parecía una manera de distraerse o despejar la mente, con el tiempo lo identificó como una forma de evitar enfrentarse a aquello que estaba experimentando internamente.
Años después, el cantante considera que la terapia se convirtió en una herramienta importante para atravesar diferentes momentos de su vida. Su experiencia también le permitió reconocer la importancia de contar con un espacio profesional en el que pudiera hablar abiertamente sobre sus emociones y su salud mental.
La confesión, sin embargo, no pasó desapercibida en redes sociales. Mientras numerosos usuarios aplaudieron que Jonas hablara públicamente sobre terapia y normalizara la búsqueda de ayuda psicológica, otros reaccionaron con cuestionamientos al conocer que el episodio que lo llevó a buscar apoyo estuvo relacionado con el desempeño de un álbum.
En plataformas como TikTok y X aparecieron comentarios que calificaron su experiencia como un "problema de privilegio". Algunos internautas también cuestionaron que el cantante compartiera este episodio en lugar de hablar con mayor profundidad sobre otros acontecimientos personales que han marcado su vida pública, entre ellos su separación de la actriz Sophie Turner. Las críticas contrastaron con quienes defendieron al artista y señalaron que las circunstancias que pueden afectar la salud mental son diferentes para cada persona. Para estos usuarios, el hecho de que Jonas haya buscado ayuda por una crisis relacionada con su carrera no invalida lo que experimentó ni convierte su proceso terapéutico en algo menos legítimo.