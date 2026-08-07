¿De qué murió William Orbit? Productor de Madonna, U2 y Blur

Con el paso de los años, Orbit se convirtió en un solicitado productor y colaboró con figuras como Prince, Depeche Mode y The Cure. Sin embargo, fue su trabajo con Madonna el que lo llevó a una audiencia global. Su participación en "Ray of Light", publicado en 1998, resultó determinante para la transformación artística de Madonna. Orbit ayudó a construir una propuesta que combinó música electrónica, ambient, techno y elementos acústicos, convirtiendo el álbum en uno de los trabajos más influyentes de la carrera de la cantante. El disco obtuvo varios premios Grammy.