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Esposa de "El Chapo" Guzmán sorprende con regalo a Davis Flow y así reaccionó el tiktoker

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a llamar la atención en redes sociales tras enviar un obsequio al reconocido tiktoker hondureño, Davis Flow

Esposa de El Chapo Guzmán sorprende con regalo a Davis Flow y así reaccionó el tiktoker
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La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel, volvió a llamar la atención en redes sociales tras enviar un obsequio al reconocido tiktoker hondureño, Davis Flow.
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El momento ocurrió durante un directo que Davis Flow compartía con la creadora de contenido nicaragüense Salma Flores. Ambos conversaban y compartían experiencias personales mientras competían en una de las conocidas batallas de TikTok.
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En medio de la transmisión apareció un regalo virtual enviado por Emma Coronel, situación que tomó por sorpresa a Davis Flow y provocó una reacción inmediata frente a sus seguidores.
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El creador de contenido no ocultó su sorpresa al recibir una galaxia y, entre risas y gestos jocosos, agradeció públicamente el detalle recibido durante el live.
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“Muchas gracias, Emma, amiga. ¿Cómo estás? Un saludo, muchas bendiciones, amiga Emma. Hola, espero tengas un buen día, amiguis”, expresó Davis Flow durante la transmisión.
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La reacción del tiktoker generó comentarios entre quienes seguían el directo, debido a la particular interacción que mantiene con Coronel a través de las transmisiones de la plataforma.
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Emma Coronel y Davis Flow ya han coincidido anteriormente en directos de TikTok, donde participan en batallas virtuales en las que los usuarios pueden enviar regalos digitales a los creadores.
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Estas transmisiones se han convertido en una de las actividades que permiten a Coronel mantenerse activa en las redes sociales y relacionarse con otros creadores de contenido hondureño.
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En Estados Unidos, la Galaxia de TikTok que regaló Emma Coronel a Davis Flow cuesta 1,000 monedas. Las estimaciones actuales sitúan su precio para quien la envía aproximadamente entre US$10 y US$15, dependiendo de cómo compre las monedas, la plataforma y los impuestos.
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Una vez recibido el obsequio, el creador de contenido puede obtener una parte del valor generado, aunque TikTok descuenta una comisión, por lo que el monto que finalmente recibe no equivale al precio que pagó quien envió el regalo.
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La presencia de Emma Coronel en TikTok ha despertado interés debido al cambio de vida que ha mostrado públicamente después de cumplir una condena en Estados Unidos relacionada con delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
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Coronel fue sentenciada en 2021 a tres años de prisión tras declararse culpable de cargos relacionados con su participación en actividades delictivas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
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Tras recuperar su libertad, la esposa de “El Chapo” Guzmán ha incursionado en actividades relacionadas con las redes sociales y la moda, mostrando una faceta diferente a la que protagonizó durante el proceso judicial en Estados Unidos.
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Ahora, sus apariciones en TikTok continúan generando atención entre los usuarios, especialmente cuando protagoniza interacciones con reconocidos creadores de contenido a nivel de Latinoamérica.
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