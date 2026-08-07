¿Quién es "La Beba"? Novia trans de César Gastélum y señalada tras su muerte

César Gastélum también había sido mencionado en distintas ocasiones por el tipo de publicaciones que compartía en sus redes sociales, donde aparecían vehículos de lujo, armamento y personas que usuarios identificaban como presuntos integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa. Aun así, no existía ninguna resolución judicial ni un pronunciamiento oficial que acreditara que el creador de contenido perteneciera a esa organización criminal, mientras continúan las investigaciones por su asesinato.