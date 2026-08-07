¿Quién es "La Beba"? Novia trans de César Gastélum y señalada tras su muerte

La reacción de "La Beba" al enterarse del asesinato del creador de contenido César Gastélum la convirtió en una de las figuras más comentadas en redes sociales.
La influencer se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando comenzó a recibir mensajes de usuarios que le informaban sobre el homicidio ocurrido la noche del martes 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa.
En un principio, la joven mostró desconcierto por los comentarios que aparecían en la pantalla. Después tomó su teléfono para verificar la información y, tras unos segundos, pronunció una frase que rápidamente se viralizó: "tenían una date (cita) mañana y le iba a traer serenata". Acto seguido dio por terminada la transmisión sin ofrecer más explicaciones.
El fragmento del TikTok Live comenzó a compartirse en distintas plataformas y despertó el interés de miles de usuarios, quienes buscaban conocer la identidad de la influencer y la relación que mantenía con César Gastélum.
Aunque en redes sociales era frecuente verlos juntos, ninguno confirmó públicamente que fueran pareja, por lo que hasta ahora esa versión permanece como una especulación.
"La Beba" es una creadora de contenido originaria de Culiacán, Sinaloa, que comparte videos de entretenimiento y tendencias en TikTok e Instagram.
Actualmente reúne más de 14 mil seguidores en sus redes sociales, donde suele colaborar con otros influencers de su región.
En los días previos al asesinato de César Gastélum, ambos aparecieron juntos en varias publicaciones, especialmente en los videos que el creador de contenido compartió los días 1 y 2 de agosto en TikTok.
Tras el asesinato del influencer, en redes sociales comenzaron a circular versiones que sugerían que ese contenido podía tener relación con el ataque. No obstante, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado esa hipótesis, por lo que dichas interpretaciones permanecen únicamente como especulaciones difundidas por usuarios.
César Gastélum también había sido mencionado en distintas ocasiones por el tipo de publicaciones que compartía en sus redes sociales, donde aparecían vehículos de lujo, armamento y personas que usuarios identificaban como presuntos integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa. Aun así, no existía ninguna resolución judicial ni un pronunciamiento oficial que acreditara que el creador de contenido perteneciera a esa organización criminal, mientras continúan las investigaciones por su asesinato.