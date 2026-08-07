La inesperada reacción de Cristiano Ronaldo tras críticas a Georgina Rodríguez por su cuerpo

“Soy madre de seis hijos maravillosos, tres son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles –junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre– es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía”, añadió.