La inesperada reacción de Cristiano Ronaldo tras críticas a Georgina Rodríguez por su cuerpo

Al parecer, mañana, sábado 8 de agosto, será el gran día para Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, de 32 y 41 años de edad, respectivamente, porque se especula que celebrarán su boda para decir “sí, acepto” y sellar su historia de amor que empezó en 2016.
Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas porque la modelo y empresaria fue blanco de críticas por su cuerpo después de que fue fotografiada en bikini, ya que se encuentra de vacaciones con su familia.
Georgina Rodríguez abordó las críticas con una reflexión que compartió mediante una publicación que hizo en su cuenta en Instagram. “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres”, escribió inicialmente para después expresar que se alegra de que así sea porque eso significará que está viviendo.
Además, la protagonista del reality show de Netflix “Soy Georgina” habló acerca de cómo la vida cambia día a día y hay diversos factores que influyen, como el paso de los años y la maternidad.
“Soy madre de seis hijos maravillosos, tres son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles –junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre– es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía”, añadió.
Al abrir su corazón, Georgina Rodríguez dijo que Cristiano Ronaldo le mostró su apoyo. Incluso compartió con sus seguidores lo que el astro del fútbol le dijo para animarla y evitar que los malos comentarios la afecten.
“Lo estuve comentando con Cris y le dije ‘me preocupa que ahora me estén llamando gorda porque vivo de mi imagen’ y él me respondió: ‘Tú no vives de tu imagen, tú vives de lo que eres: una mujer perfecta, guapa –con un cuerpazo–, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien”.
Las palabras de CR7 conmovieron a Georgina Rodríguez, quien expresó en su reflexión que “a veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa”.
La modelo y Cristiano Ronaldo se casarán mañana, asegura la prensa del extranjero. De acuerdo con lo filtrado, la boda religiosa será en la Catedral de Funchal, de donde es originario la estrella de fútbol. Posteriormente recibirán a sus invitados en el hotel Savoy Palace.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han consolidado como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo y el deporte. A lo largo de los años han demostrado que su relación está basada en el apoyo mutuo, la unión familiar y el amor por sus hijos, convirtiéndose en un ejemplo para millones de seguidores.