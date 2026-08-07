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Sophia Laforteza pausa sus actividades con Katseye por motivos de salud

Sophia Laforteza, integrante de Katseye, anunció un descanso temporal para priorizar su bienestar antes del festival Head In The Clouds en Pasadena, California.

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 11:53 -
  • Redacción web
Sophia Laforteza pausa sus actividades con Katseye por motivos de salud
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Sophia Laforteza anunció este viernes que se retirará temporalmente de las actividades del grupo para centrarse en su bienestar, un día antes de que Katseye encabece el festival de música y arte Head In The Clouds, en el Rose Bowl de Pasadena.

 Fotos Instagram Sophia/Katseyes
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La cantante compartió la noticia mediante un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

"Me duele muchísimo tener que perderme tantas cosas. Saben cuánto me encanta estar en el escenario, actuar y compartir estos momentos con ustedes", escribió.

 Fotos Instagram Sophia
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Asimismo, explicó que la decisión fue difícil, pero necesaria.

"Tomar esta decisión no fue fácil, pero estoy aprendiendo que la salud es lo primero. Me doy cuenta de que si no cuido mi mente y mi cuerpo ahora, no podré seguir haciendo lo que más me gusta por mucho tiempo".

 Fotos Instagram Sophia
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Laforteza también agradeció el apoyo de sus seguidores, conocidos como EYEKONS.

"Ser tan pacientes, comprensivos y demostrarme siempre tanto cariño significa muchísimo para mí. Prometo que me esforzaré al máximo para superar esto, recuperarme por completo y volver más fuerte".

 Fotos Instagram Sophia
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La artista añadió que continuará apoyando al grupo durante su ausencia.

"Hasta entonces, por favor, sigan siendo amables y brinden a KATSEYE todo su cariño y apoyo mientras cumplimos nuestra promesa de estar ahí para ustedes en todo lo que podamos. Estaré aquí como una de las EYEKONS. ¡Nos vemos pronto!".

 Fotos Instagram /Katseyes
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Por su parte, la cuenta oficial de Katseye en Instagram publicó un comunicado en el que expresó su pesar por la ausencia temporal de la cantante en las próximas actividades promocionales.

"Comprendemos las ganas que tenían los fans de ver a Sophia en el escenario, pero es fundamental priorizar su salud mental y bienestar".

 Foto X /Katseyeworld
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Según el comunicado, Laforteza recibió apoyo y, tras consultar con profesionales médicos, se le recomendó tomar un descanso prolongado y continuar con los cuidados necesarios para favorecer su recuperación.

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La agrupación también indicó que la cantante desea regresar a los escenarios junto a sus compañeras, aunque reiteró que "la salud, la seguridad y el bienestar a largo plazo de nuestros artistas siempre seguirán siendo nuestra máxima prioridad".

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Katseye informó que volverá a evaluar el estado de salud de Laforteza en septiembre y comunicará cualquier actualización a sus seguidores.

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El mes pasado, la cantante también canceló su participación en el Hinterland Music Festival, en Iowa, prevista para el 30 de julio, debido a una enfermedad, según informó previamente el grupo a través de la plataforma Weverse.

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En febrero, Manon Bannerman, otra integrante de Katseye, anunció igualmente un descanso temporal. Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevos detalles sobre su situación dentro del grupo.

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La noticia se produce mientras Katseye se prepara para encabezar el festival Head In The Clouds este 8 de agosto en Pasadena. Además, la agrupación tiene previsto lanzar su nuevo álbum, Wild, el 14 de agosto, antes del inicio de su gira mundial durante el otoño.

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La gira incluirá presentaciones en el Crypto.com Arena los días 21 y 22 de noviembre.

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Las integrantes que continuarán con las actividades promocionales son Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel y Yoonchae Jeung. Katseye es conocido por canciones como "Gabriela", "Touch" y "Gnarly".

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