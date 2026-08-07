Clima en Honduras: en estas zonas habrá lluvias este viernes 7 de agosto

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones del clima que predominarán este viernes 7 de agosto de 2026 en Honduras.
Copeco detalló que este viernes continuarán predominando las condiciones secas y cálidas en gran parte del territorio hondureño.
De acuerdo con el pronóstico, durante la mayor parte del día se esperan temperaturas elevadas y ambiente estable en varias regiones del país.
Sin embargo, por la tarde se prevé el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, lo que favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles de manera aislada.
Las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores de la región norte, oriente y algunas áreas del centro de Honduras.
Cenaos detalló que las lluvias previstas serán de carácter débil y disperso, por lo que no se esperan acumulados significativos durante la jornada.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones del tiempo, especialmente en las zonas donde podrían presentarse lluvias.
Temperaturas por departamento: Atlántida (32 grados Celsius), Choluteca (40), Colón (32), Comayagua (32), Copán (32), Cortés (34).
Temperaturas por departamento: El Paraíso (30 grados Celsius), Francisco Morazán (31), Gracias a Dios (31), Intibucá (24), Islas de la Bahía (31) y La Paz (33).
Temperaturas por departamento: Lempira (30 grados Celsius), Ocotepeque (30), Olancho (32), Santa Bárbara (33), Valle (39) y Yoro (33).