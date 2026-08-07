María Antonieta Mejía arremete contra Juan Orlando Hernández por la reelección

La designada presidencial María Antonieta Mejía se pronunció sobre el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández y sostuvo que la reelección presidencial que permitió su continuidad en el poder entre 2018 y 2022 fue ilegal.
Mejía señaló que Hernández debe asumir las consecuencias de las decisiones tomadas durante su gobierno, particularmente por haber buscado la reelección pese a que la Constitución de la República establecía restricciones sobre la continuidad presidencial.
"Él debe estar consciente que la reelección no era permitida y cómo lo hizo tampoco era permitido, debe asumir las consecuencias de las acciones", manifestó Mejía durante una entrevista en TV Azteca Honduras.
Durante la conversación, el exdiputado Darío Banegas le consultó cuál debería ser la actuación del Ministerio Público (MP) ante este tipo de situaciones y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.
"Hacer las investigaciones oportunas y que pueda comprobar la culpabilidad o inocencia según sea el caso", respondió la designada presidencial, al referirse al papel que corresponde desempeñar al ente acusador.
Mejía también se refirió al retorno de Hernández a Honduras después de permanecer cuatro años en Estados Unidos, luego de recibir un indulto del entonces presidente estadounidense Donald Trump.
Sobre la situación personal del exmandatario tras su regreso al país, la funcionaria consideró que su principal interés sería reencontrarse con sus familiares y recuperar el tiempo que permaneció alejado de ellos.
"El expresidente quiere recuperar el tiempo con su familia, quiere reencontrarse. Creo que viene a ser un hombre de familia, como dijo él, que viene a recuperar el tiempo con su familia. Nosotros le deseamos el mejor de los éxitos y que pueda disfrutar su jubilación si es que ya está apto", expresó Mejía.
Sin embargo, el regreso de Hernández también está relacionado con los procesos judiciales que tiene pendientes en Honduras.
Actualmente enfrenta la justicia hondureña por el caso Pandora II, investigación relacionada con un supuesto desvío de aproximadamente 10.8 millones de dólares.
El expediente señala que los fondos habrían sido desviados entre 2010 y 2013, período en el que Hernández se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional.
De acuerdo con los entes acusadores, el dinero habría sido utilizado para financiar la campaña electoral de Hernández en 2013.
En cuanto a la reelección presidencial, el 8 de diciembre de 2014, 15 diputados del Partido Nacional y uno de Unificación Democrática (UD) solicitaron a la Corte Suprema de Justicia despenalizar el artículo 239 de la Constitución, disposición que impedía la reelección presidencial.
Posteriormente, el 22 de abril de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad a favor de despenalizar dicho artículo, decisión que abrió la posibilidad de la reelección presidencial en Honduras.
En agosto de 2016, durante la presidencia de Rolando Argueta en la CSJ, se estableció que el tema de la reelección constituía cosa juzgada y que correspondía reglamentarla.
La Corte señaló que la Sala Constitucional era el último y definitivo intérprete de la Constitución y que su resolución tenía efectos generales, firmes e inmutables.