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María Antonieta Mejía arremete contra Juan Orlando Hernández por la reelección

La designada presidencial aseveró que el exmandatario "debe estar consciente que la reelección no era permitida y cómo lo hizo tampoco era permitido, debe asumir las consecuencias"

María Antonieta Mejía arremete contra Juan Orlando Hernández por la reelección
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La designada presidencial María Antonieta Mejía se pronunció sobre el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández y sostuvo que la reelección presidencial que permitió su continuidad en el poder entre 2018 y 2022 fue ilegal.
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Mejía señaló que Hernández debe asumir las consecuencias de las decisiones tomadas durante su gobierno, particularmente por haber buscado la reelección pese a que la Constitución de la República establecía restricciones sobre la continuidad presidencial.
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"Él debe estar consciente que la reelección no era permitida y cómo lo hizo tampoco era permitido, debe asumir las consecuencias de las acciones", manifestó Mejía durante una entrevista en TV Azteca Honduras.
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Durante la conversación, el exdiputado Darío Banegas le consultó cuál debería ser la actuación del Ministerio Público (MP) ante este tipo de situaciones y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.
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"Hacer las investigaciones oportunas y que pueda comprobar la culpabilidad o inocencia según sea el caso", respondió la designada presidencial, al referirse al papel que corresponde desempeñar al ente acusador.
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Mejía también se refirió al retorno de Hernández a Honduras después de permanecer cuatro años en Estados Unidos, luego de recibir un indulto del entonces presidente estadounidense Donald Trump.
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Sobre la situación personal del exmandatario tras su regreso al país, la funcionaria consideró que su principal interés sería reencontrarse con sus familiares y recuperar el tiempo que permaneció alejado de ellos.
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"El expresidente quiere recuperar el tiempo con su familia, quiere reencontrarse. Creo que viene a ser un hombre de familia, como dijo él, que viene a recuperar el tiempo con su familia. Nosotros le deseamos el mejor de los éxitos y que pueda disfrutar su jubilación si es que ya está apto", expresó Mejía.
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Sin embargo, el regreso de Hernández también está relacionado con los procesos judiciales que tiene pendientes en Honduras.
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Actualmente enfrenta la justicia hondureña por el caso Pandora II, investigación relacionada con un supuesto desvío de aproximadamente 10.8 millones de dólares.
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El expediente señala que los fondos habrían sido desviados entre 2010 y 2013, período en el que Hernández se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional.
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De acuerdo con los entes acusadores, el dinero habría sido utilizado para financiar la campaña electoral de Hernández en 2013.
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En cuanto a la reelección presidencial, el 8 de diciembre de 2014, 15 diputados del Partido Nacional y uno de Unificación Democrática (UD) solicitaron a la Corte Suprema de Justicia despenalizar el artículo 239 de la Constitución, disposición que impedía la reelección presidencial.
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Posteriormente, el 22 de abril de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad a favor de despenalizar dicho artículo, decisión que abrió la posibilidad de la reelección presidencial en Honduras.
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En agosto de 2016, durante la presidencia de Rolando Argueta en la CSJ, se estableció que el tema de la reelección constituía cosa juzgada y que correspondía reglamentarla.
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La Corte señaló que la Sala Constitucional era el último y definitivo intérprete de la Constitución y que su resolución tenía efectos generales, firmes e inmutables.
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