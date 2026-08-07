“Les vamos a caer a golpes”: El relato de Bryan Sánchez, hondureño deportado de EE UU a África

“ICE solamente me dijo: ya todo lo tuyo está cerrado, pero a la fuerza, no fue nada de voluntario. África nunca me lo mencionaron. Si a mí me lo hubieran mencionado, yo me voy para El Salvador, me voy a México al final, pero menos África. Nunca de voluntad mía. Nunca”, manifestó desde el sitio en el que está detenido.