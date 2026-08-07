“Les vamos a caer a golpes”: El relato de Bryan Sánchez, hondureño deportado de EE UU a África

Migrantes de Honduras, Cuba y Ecuador denunciaron este jueves que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) estadounidense los deportó “a la fuerza” a la República Centroafricana, sin previo aviso, por lo que buscan ayuda para retornar y argumentan que “violaron todos sus derechos”.
El hondureño Brayan Sánchez, quien logró colar un celular al centro de detención, expuso en una entrevista con EFE por videollamada desde Bangui, la capital del país africano, que las autoridades estadounidenses lo enviaron a él y a sus cuatro compañeros cubanos y un ecuatoriano a un sitio desconocido.
“ICE solamente me dijo: ya todo lo tuyo está cerrado, pero a la fuerza, no fue nada de voluntario. África nunca me lo mencionaron. Si a mí me lo hubieran mencionado, yo me voy para El Salvador, me voy a México al final, pero menos África. Nunca de voluntad mía. Nunca”, manifestó desde el sitio en el que está detenido.
Sánchez, quien trabajaba como camionero y tiene una corporación de lavado a presión y pintura, relató que lo detuvieron el 13 de mayo en Florida, de donde lo trasladaron a sitios en Colorado, Arizona, California y Texas, donde conoció a sus compañeros latinos y descubrieron el 30 de julio que los enviarían a África.
Al último sitio de detención, narró, llegaron dos oficiales de ICE que los “amenazaron” y les dijeron: “mañana ustedes van a salir en el vuelo y si ustedes no se suben al avión, les vamos a caer a golpes”.
“¿Pero por qué nos mandan para allá?, les digo. Y me dicen: ‘no sabemos, simplemente van para allá’. Ahí ya no teníamos escapatoria. Fue algo complicado, violaron nuestros derechos, el avión duró 21 horas de vuelo, hicimos la primera parada en Senegal y después nos llevaron a Nigeria y después a República Central de África”, contó.
Con su teléfono móvil ha documentado la zona donde está detenido en Bangui, donde asegura que están en un hotel, que las autoridades locales les han pedido no salir y que les otorgarán un visado para permanecer ahí.
El hondureño grabó un video junto al ecuatoriano Mauricio Alvarado y los cubanos Arístides Fernández, Omar Rodríguez y Almario Moreno, mientras el otro no se ha identificado de forma pública, para pedir a congresistas de Florida y activistas que les ayuden a regresar a Estados Unidos.
“Estamos pidiendo, por favor, a los congresistas del sur de la Florida, María Elvira (Salazar), y a todas las personas que puedan ver este video, que lo hagan viral, que escuchen nuestra voz, que esto ha sido una injusticia y la estamos pasando bien mal”, expresa Fernández en el mensaje.
El hecho refleja las crecientes deportaciones de la Administración de Donald Trump de migrantes de terceros países a África, con acuerdos para que los acepten en Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Uganda, Ghana, Camerún y la República Democrática del Congo, según el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas. Fotografía: Brayan Sánchez / EFE
La Administración elevó estos esfuerzos tras un fallo de la Corte Suprema que autorizó en junio de 2025 estas expulsiones y, desde entonces, ha “deportado a personas a condiciones inseguras sin debido proceso y con menos de 24 horas de aviso”, asevera el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP). Brayan Sánchez / EFE
Sánchez, quien llegó a Estados Unidos en 2016, sostiene que tenía una orden judicial que impedía su deportación. Brayan Sánchez / EFE
“Hablé con abogados, me dicen: ‘no, a ti te tienen que retornar porque te han violado todos los derechos, pero el juez todavía no sabe lo que está pasando contigo, te han agarrado a la fuerza, te han traído a la fuerza’. Esta gente quiere hacer un experimento con nosotros y seguir mandando inmigrantes para acá”, expresó.
Aunque el Gobierno de Honduras ha expresado de manera pública que está dando seguimiento al caso y que apoyaría su “retorno voluntario”, Sánchez comentó que él no puede volver porque la razón por la que salió es que mataron a su padre y a sus tíos y a él lo amenazaron también. Hasta ahora, ICE no ha contestado a EFE una petición para informar sobre su caso.