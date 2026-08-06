  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio

La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país

Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio
1 de 11

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este viernes 7 de agosto del presente año.

 Foto: Archivo La Prensa
Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio
2 de 11

Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazány Cortés, según indica el comunicado.

 Foto: Archivo La Prensa
Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio
3 de 11

La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en varias de estas zonas del país.

 Foto: Archivo La Prensa
Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio
4 de 11

La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.

 Foto: Archivo La Prensa
Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio
5 de 11

Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.

 Foto: Archivo La Prensa
Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio
6 de 11

La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.

 Foto: Archivo La Prensa
Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio
7 de 11

Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:

 Foto: Archivo La Prensa
Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio
8 de 11

En el Distrito Central unas de las zonas afectadas serán Miraflores sur, Altos de Miraflores sur y zonas aledañas en un horario de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio
9 de 11

Otras de las zonas que no contarán con el suministro eléctrico será la coloni Lomas de Miraflores Sur en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio
10 de 11

Siempre en el Distrito Central las zonas de Colonia 19 de septiembre, Orocuina, Altos de Los Laureles, Villa Los Laureles, Barrio el Edén, Colonia Venezuela sector A, B y C, Colonia Norte Fresco, Colonia San Francisco, Barrio Kennedy, colonia Fátima, Barrio La Soleda, Colonia 21 de Febrero y zonas aledañas en un horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio
11 de 11

En la zona norte del país en San Pedro Sula la zona que no tendrá luz será la colonia Larios Silva en un horario de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.

Cargar más fotos