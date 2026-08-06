Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este viernes 7 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este viernes 7 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazány Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central unas de las zonas afectadas serán Miraflores sur, Altos de Miraflores sur y zonas aledañas en un horario de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Otras de las zonas que no contarán con el suministro eléctrico será la coloni Lomas de Miraflores Sur en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Siempre en el Distrito Central las zonas de Colonia 19 de septiembre, Orocuina, Altos de Los Laureles, Villa Los Laureles, Barrio el Edén, Colonia Venezuela sector A, B y C, Colonia Norte Fresco, Colonia San Francisco, Barrio Kennedy, colonia Fátima, Barrio La Soleda, Colonia 21 de Febrero y zonas aledañas en un horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
En la zona norte del país en San Pedro Sula la zona que no tendrá luz será la colonia Larios Silva en un horario de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.