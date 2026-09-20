Brayan Moya impacta tras dejar el fútbol profesional: así se gana la vida en USA y México

La vida de Brayan Moya, exjugador de clubes de Liga Nacional y Selección de Honduras, ha dado un giro después de dejar el fútbol profesional y ahora sorprende la manera como se gana la vida en Estados Unidos y México.
El delantero hondureño no siguió en el Marathón, donde fue dado de baja en julio de 2026 tras protagonizar un episodio de indisciplina, situación que negó, pero el club verdolaga terminó por rescindir su contrato.
Tras ser señalado por presuntos actos de indisciplina, Brayan Moya salió a defenderse con un extenso mensaje en redes sociales, negando categóricamente las acusaciones y defendió su profesionalismo.
Lo cierto es que Moya no volvió a jugar con el Marathón y rescindió su contrato de mutuo acuerdo con la institución sampedrana, poniendo punto final a un paso por el club que estuvo marcado por la polémica y un rendimiento muy por debajo de las expectativas generadas con su fichaje.
Brayan Moya ha tenido diversos momentos donde se le ha visto con bebidas alcohólicas, algo que terminó afectando en su carrera futbolística.
Semanas después de su salida del Marathón, 'La Bestia' sorprendió al aparecer jugando al fútbol burocrático como fichaje del Huetamo/Altamirano, conjunto que disputó la Horizon Cup en Houston, torneo amateur que es muy popular para los latinos en dicho estado.
Ahora, a principios del presente mes de septiembre apareció jugando un torneo burocrático en México.
Brayan Moya lo hizo disputando la Copa Agustín Alonso con la Selección de Yautepec, que pertenece al estado de Morelos.
Moya fue uno de los refuerzos de este equipo en la "talacha" de México. Pero luego apareció con otra institución y en otro torneo burocrático, siempre en México.
Brayan Moya luego fue captado jugando en el Torneo Millonario de Fútbol organizado en Zirándaro de los Chávez, Guerrero.
Moya se coronó campeón recientemente con el equipo Houston Dynamo en el Torneo Millonario de Fútbol organizado en Zirándaro de los Chávez, Guerrero. Su equipo ganó 1.8 millones de pesos mexicanos.
Esta nueva faceta burocrática coincide con un paso clave en la vida personal del futbolista nacido en San Antonio de Oriente.
Hace tan solo unos días, Moya presumió con orgullo en sus redes sociales la obtención de su residencia permanente en los Estados Unidos, país donde comenzó su andadura en este tipo de torneos antes de dar el salto a las canchas mexicanas.
Brayan Moya, campeón de Liga Concacaf con el Olimpia, antes de ir a México estuvo en Estados Unidos en otro torneo burocrático.
El hondureño, que está cerca de cumplir 33 años, defendió los colores del Borussia Nola en la Copa Cedrito, un torneo de "talacha" en Estados Unidos antes de irse a jugar a México.
Ahora Moya se dedica a jugar de forma burocrática y le ha ido bien; así se gana la vida tras dejar el fútbol profesional en Honduras.
Sin los compromisos ni la presión del fútbol de máxima categoría en Honduras, Brayan Moya ha encontrado en el circuito burocrático e itinerante de la "talacha" una rentable y próspera forma de ganarse la vida.
Brayan Moya muestra en su cuenta de Instagram su día a día, así como se mantiene en forma en el gimnasio.
Brayan Moya, que conquistó 5 títulos oficiales en su carrera profesional con el Olimpia, disfruta mucho de sus viajes a México.
La 'Bestia' Moya paseando por las calles de Guadalajara, México. Brayan se lo pasa bien en esta nueva etapa de su vida.