Real Madrid TV lanza amenaza y apunta al Barcelona: "Dan ganas de abandonar la Liga"

La situación se volvió todavía más polémica en el segundo tiempo. En el minuto 50, Ortiz Arias señaló penalti por una acción de Huijsen sobre Giuliano Simeone. Inicialmente, el defensor madridista recibió tarjeta amarilla, pero el árbitro fue llamado por el VAR para revisar la jugada en el monitor. Después de observar nuevamente la acción, decidió cambiar su decisión y expulsar al jugador del Real Madrid. Grimaldo se encargó de ejecutar el lanzamiento desde los once metros y puso el 1-0 para el Atlético.