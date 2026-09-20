Real Madrid TV lanza amenaza y apunta al Barcelona: "Dan ganas de abandonar la Liga"

El Real Madrid volvió a quedar en el centro de la polémica arbitral después de su derrota 2-1 ante el Atlético de Madrid al extremo de lanzar fuertes amenazas e inclusive señalar al FC Barcelona.
Tras el encuentro, el canal oficial del conjunto blanco dedicó buena parte de su programación a analizar las decisiones tomadas por el árbitro José Luis Munuera Montero y el VAR, cuestionando especialmente varias acciones que, desde la perspectiva madridista, pudieron cambiar el rumbo del partido.
El conjunto dirigido por José Mourinho terminó cayendo en un encuentro marcado por varias jugadas polémicas. El Real Madrid centró sus críticas en las acciones protagonizadas por Cuti Romero y Kang-In Lee, además de la expulsión de Dean Huijsen en el segundo tiempo.
El propio club blanco publicó posteriormente una crónica en la que calificó el arbitraje de Ortiz Arias como determinante y señaló que el Atlético pudo haberse quedado con nueve jugadores durante la primera mitad.
Uno de los principales argumentos expuestos por Real Madrid TV fue precisamente la posibilidad de que el conjunto rojiblanco hubiera terminado jugando con dos futbolistas menos. La cadena madridista puso bajo la lupa dos acciones ocurridas antes del descanso y planteó qué habría sucedido con el desarrollo del encuentro si esas jugadas hubieran terminado en expulsiones.
“No sabemos lo que habría pasado si el Atlético se hubiera quedado con nueve jugadores”, señalaron durante la emisión posterior al derbi.
La primera jugada que generó fuertes reclamos fue la acción entre Jude Bellingham y Cuti Romero. De acuerdo con la versión publicada por el Real Madrid, en el minuto 35 el defensor argentino impactó con los tacos sobre la rodilla del futbolista inglés. Ortiz Arias acudió al monitor del VAR y, tras revisar la acción, retiró la tarjeta que inicialmente había mostrado a Bellingham y amonestó a Romero, pero no le mostró la tarjeta roja.
Nueve minutos después apareció otra acción que provocó todavía más críticas en el entorno madridista. Kang-In Lee protagonizó una entrada sobre Federico Valverde que el Real Madrid consideró merecedora de una expulsión. Según la versión del club, el jugador del Atlético golpeó con los tacos el tobillo izquierdo del mediocampista uruguayo, pero la acción no terminó ni siquiera con tarjeta amarilla.
Real Madrid TV también puso el foco en la actitud de Ortiz Arias después de la protesta de Valverde por esa entrada. “En la entrada de Kang-In Lee sobre Fede, cuando Valverde se levanta y protesta, el árbitro se ha dirigido con actitud chulesca y macarra a Valverde”, denunciaron durante el programa.
La situación se volvió todavía más polémica en el segundo tiempo. En el minuto 50, Ortiz Arias señaló penalti por una acción de Huijsen sobre Giuliano Simeone. Inicialmente, el defensor madridista recibió tarjeta amarilla, pero el árbitro fue llamado por el VAR para revisar la jugada en el monitor. Después de observar nuevamente la acción, decidió cambiar su decisión y expulsar al jugador del Real Madrid. Grimaldo se encargó de ejecutar el lanzamiento desde los once metros y puso el 1-0 para el Atlético.
Real Madrid TV cuestionó si una acción similar protagonizada por un futbolista del Atlético de Madrid habría recibido el mismo castigo. “Visto cómo ha sido el arbitraje, tengo dudas de si en el otro área expulsan al jugador del Atlético de Madrid como han hecho con Huijsen”, señalaron durante la emisión.
Los comentaristas madridistas sostuvieron que determinadas acciones cometidas por jugadores del conjunto rojiblanco no tuvieron la misma consecuencia disciplinaria que la jugada que terminó con la expulsión de Huijsen. “No dejan competir al Real Madrid”, afirmaron en Real Madrid TV, en una de las frases más contundentes de la transmisión posterior al partido.
El canal oficial fue todavía más lejos al cuestionar el contexto general del arbitraje y relacionarlo con el funcionamiento de las instituciones del fútbol español. Desde su perspectiva, las decisiones tomadas durante el derbi forman parte de una situación que genera cada vez mayor malestar entre los aficionados madridistas.
“Hay otra vara de medir con el Madrid”, aseguraron durante el programa.
Real Madrid TV continuó con sus cuestionamientos y llegó a plantear un escenario todavía más extremo. Los comentaristas hablaron de la posibilidad de irse de la Liga de Espapa.
“Estoy seguro de que muchos madridistas tienen ganas de levantarse y de marcharse de esta competición. Dan ganas de levantarse y de marcharse de esta competición”, expresaron durante la emisión.
En esa misma línea, añadieron: “Ahora se ha retorcido y apretado un poco más la tuerca. Antes han intentado camuflarlo, ahora no”.
Las críticas también alcanzaron al Barcelona. Real Madrid TV recordó otras situaciones arbitrales y cuestionó el trato que, desde su perspectiva, reciben ambos clubes. “Antes han intentado camuflarlo, ahora no. El árbitro Ortiz Arias compadrea hace unas semanas con los jugadores del Barça y ahora esto”, lanzaron desde el canal madridista.
Real Madrid considera que varias decisiones de Ortiz Arias tuvieron una influencia directa en el desarrollo del encuentro. En su propia crónica, el club señaló las acciones de Romero y Kang-In Lee como posibles expulsiones que no se produjeron, mientras que cuestionó el penalti y la posterior roja mostrada a Huijsen.