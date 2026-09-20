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Narrador deportivo hondureño termina en las calles pidiendo ayuda: esto le pasó

Su historia ha generado conmoción entre quienes recuerdan sus inolvidables narraciones.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 14:45 -
  • Redacción La Prensa
Narrador deportivo hondureño termina en las calles pidiendo ayuda: esto le pasó
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Durante muchos años se destacó como narrador deportivo hondureño, llevando a miles de aficionados la emoción de los goles y las grandes historias del fútbol nacional. Sin embargo, su vida ha dado un giro inesperado y, ante las dificultades económicas que atraviesa, hoy se ve obligado a pedir ayuda en las calles para poder salir adelante.
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Durante poco más de cuatro décadas, su voz fue el eco de los goles, las victorias y las grandes hazañas deportivas que hicieron vibrar a Honduras. Hoy, esa misma voz, marcada por una extensa trayectoria en la radio y la televisión, ya no narra partidos: pide ayuda para poder salir adelante.
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Nahún Palacios, reconocido cronista deportivo del litoral Atlántico y con una amplia trayectoria a nivel nacional, enfrenta actualmente el partido más difícil de su vida: una batalla contra la diabetes tipo 2, agravada por una complicada situación económica.
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Su trayectoria es el reflejo de una vida dedicada al micrófono. Durante aproximadamente 28 años narró y comentó partidos de la Liga Nacional de Honduras para Radio América, mientras que por más de dos décadas también trabajó en diferentes canales de televisión y emisoras locales.
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Sin embargo, su realidad cambió drásticamente. Actualmente, al no contar con un empleo estable, el veterano comunicador se ha visto obligado a salir a las calles de La Ceiba para ganarse algunos lempiras cuidando vehículos y así poder cubrir sus necesidades básicas y los gastos derivados de su enfermedad.
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“Necesito ayuda porque gasto más de tres mil lempiras al mes solo en medicamentos. A eso hay que agregar la dieta que uno debe llevar y ya no hay trabajo para mí”, relató Palacios con una mezcla de resignación y esperanza.
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Aunque cuenta con el apoyo invaluable de su hijo, quien le ayuda con el pago de su apartamento, los gastos relacionados con su enfermedad, los medicamentos, los insumos médicos y la alimentación especial representan una carga difícil de sostener.
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“Los costos de la enfermedad del azúcar, los insumos médicos y la alimentación especial superan lo que consigo”, manifestó.
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Ante esta situación, Nahún frecuenta las calles del centro de La Ceiba y sectores como el barrio La Julia, donde se dedica a cuidar vehículos y recibe de los conductores algunos lempiras que le permiten continuar enfrentando el día a día.
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Su imagen en las calles representa mucho más que la historia de un hombre que necesita ayuda. Es también el reflejo de un comunicador que dedicó gran parte de su vida a contar las historias deportivas de Honduras y que hoy atraviesa una etapa de enorme dificultad económica.
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Durante décadas, su voz acompañó a miles de aficionados. Narró goles, victorias, derrotas, emociones y momentos que quedaron grabados en la memoria de varias generaciones.
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Hoy, aquella voz que durante tantos años hizo vibrar a los aficionados necesita algo diferente: solidaridad, apoyo y empatía.
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Nahún Palacios no solo narró partidos. Narró emociones, celebró triunfos y fue testigo de momentos históricos del deporte hondureño. Ahora, en una etapa complicada de su vida, espera que quienes alguna vez escucharon su voz puedan conocer su situación y tenderle una mano.
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Durante décadas, su voz acompañó los grandes momentos del deporte hondureño y llevó la emoción de los goles a miles de aficionados. Hoy, aquel reconocido narrador deportivo atraviesa una difícil realidad: su vida dio un giro inesperado y, debido a los problemas económicos que enfrenta, ahora recurre a las calles para pedir ayuda y poder sobrevivir.
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En las redes sociales hay mensajes de consternación y solicitan que se le brinde una mano a Nahún Palacios.
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