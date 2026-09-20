  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce

¿Qué pasó con Julián en el Metropolitano? El enfado del Real Madrid en el derbi, picante cruce de Bellingham, el "villano" y las polémicas del VAR.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 11:03 -
  • Redacción La Prensa
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
1 de 26

El Real Madrid sufrió una nueva derrota en la Liga Española y lo hizo ante el Atlético de Madrid: así se vivió el derbi, polémicas y los cruces que tuvo Bellingham.

 Fotos EFE / Redes
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
2 de 26

Previo al inicio del partido, Kylian Mbappé, Konaté y Vinicius recibieron un ataque desde las grades del Atlético tras una pancarta en la que se lee "Ceuta es España, ni se arruga ni se tapa". Todo esto fue por el gesto de Vinicius, Mbappé y Konaté en Elche.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
3 de 26

El delantero argentino Julián Álvarez inició en la banca para el derbi en su regreso al Metropolitano tras varios partidos de ausencia. El atacante fue silbado al ser nombrado en las pantallas gigantes del estadio.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
4 de 26

El partido inició intenso, pero era el cuadro colchonero el que tomó la iniciativa en busca del primer tanto.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
5 de 26

Las cosas empezaban a calentarse en el Metropolitano y el primer amonestado fue Diego Simeone tras fuertes reclamos por una falta.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
6 de 26

Mourinho iba por el mismo camino, pero el central lo advirtió. Esto tras una fuerte falta a Bellingham.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
7 de 26

Tanta calentura había que no tardó en llegar. El derbi no iba a estar exento de polémica y la primera y más importante llegó pasada la media hora de juego, tras un lance entre Cristian Romero y Jude Bellingham que se saldó con tarjeta amarilla para el defensa del Atlético de Madrid.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
8 de 26

Jude Bellingham se lanzó al suelo para llevarse la pelota en un balón dividido y el Cuti, que también iba al duelo, terminó pisando con los tacos de su taco derecho a la altura de la rodilla del madridista. Sin embargo, Miguel Ortiz Arias le mostró de primeras la amarilla al madridista. Y luego de la revisión del VAR fue para el Cuti

Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
9 de 26

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham protestó la decisión del juez luego de la fuerte entrada.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
10 de 26

Archivo VAR, especialista en estas jugadas, dijo que fue un show del VAR esta acción y respaldó la decisión del central.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
11 de 26

Minutos más tardes, Kang-in Lee le clavó los tacos a Valverde y desde Archivo VAR señalaron que era "ROJA DIRECTA CLARA" para el surcoreano.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
12 de 26

Uno de las escenas del primer tiempo fue el cruce entre Bellingham y Simeone.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
13 de 26

El centrocampista inglés se encaró con el argentino y le lanzó un insulto en su picante cruce.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
14 de 26

Jude Bellingham también se palabreó con Cuti Romero antes de finalizar el primer tiempo. El derbi colchonero se fue al descanso con un empate sin goles.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
15 de 26

En el inicio del complemento, el Atlético de Madrid salió más agresivo y Dean Huijsen terminó expulsado en el minuto 50. El español llegó tarde y condicionó el derbi con el Real Madrid en inferioridad numérica y el 1-0 en contra.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
16 de 26

Ortiz Arias acudió a la pantalla del VAR para revisar la amonestación al zaguero 'merengue'. De la tarjeta amarilla en primera instancia a la roja directa después de analizar la acción con más detenimiento.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
17 de 26

Alejandro Grimaldo fue el encargado del lanzamiento penal y superó a Thibaut Courtois para poner el 1-0 en el Metropolitano.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
18 de 26

Tras la expulsión, Mourinho tuvo que hacer modificaciones y fue Vinicius uno de los sacrificados por lo que tuvo que salir en el 53'.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
19 de 26

Así se le vio al brasileño en el banquillo: no estaba contento en el banquillo y con la derrota de su equipo.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
20 de 26

Por si fuera poco, el Atlético de Madrid se lanzó a por más y encontró el 2-0 apenas seis minutos después.

Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
21 de 26

Cholo Simeone salió corriendo a festejar con sus jugadores a la esquina y se desató la locura en el Metropolitano.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
22 de 26

Luego del 2-0, Jonathan David salió y Julián Álvarez ingresó. Lo curioso es que el estadio le aplaudió al canadiense y el argentino fue silbado.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
23 de 26

Jude Bellingham también salió enfadado con el 2-0 en contra ante el Atlético de Madrid en el derbi.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
24 de 26

Real Madrid descontó al 89' con gol de cabeza de Rüdiger, pero no fue suficiente para lograr un punto por la fecha 7 de LaLiga de España.

Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
25 de 26

El Real Madrid sufrió su segunda derrota tras siete jornadas de la Liga Española y se quedó con 15 puntos, seis menos que el Barcelona.
Las polémicas del VAR en Atlético-Real Madrid, lo que pasó con Julián y picante cruce
26 de 26

Por su parte, el Atlético de Madrid escaló en la tabla tras alcanzar las 16 unidades y, de momento, es el máximo perseguidor del Barcelona.
Cargar más fotos