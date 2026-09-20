Hallan muerta a estudiante de Medicina tras solicitar transporte por aplicación

Según las investigaciones difundidas por la Fiscalía, el detenido habría sido quien prestó el servicio de transporte privado a Karla y posteriormente la condujo hasta una brecha ubicada en el poblado de Las Agujas, donde presuntamente la atacó con un objeto punzocortante. Eduardo Isaac “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.