Hallan muerta a estudiante de Medicina tras solicitar transporte por aplicación

Lo que comenzó como la búsqueda de una joven estudiante que había salido de su casa terminó en tragedia para la familia de Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años, quien fue localizada sin vida dos días después de haber sido reportada como desaparecida en Zapopan, Jalisco.
Karla Margarita era originaria de Irapuato, Guanajuato, y se había trasladado a Jalisco para continuar con sus estudios. Cursaba el sexto semestre de Medicina en la Universidad Cuauhtémoc Guadalajara y realizaba su internado, con el objetivo de convertirse en médica.
La joven fue reportada como desaparecida el lunes 14 de septiembre, luego de que se perdiera comunicación con sus familiares. De acuerdo con los reportes sobre el caso, antes de desaparecer había solicitado un servicio de transporte privado mediante una plataforma digital y abordó una motocicleta.
Su última ubicación conocida se situó en la colonia Prados Vallarta, en Zapopan. Tras recibir el reporte, familiares y autoridades comenzaron las labores de búsqueda para tratar de localizarla y conocer qué había ocurrido con ella.
La búsqueda terminó de manera trágica el miércoles 16 de septiembre, cuando las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer en un sembradío ubicado en la zona de Las Agujas, cerca del Camino a Nextipac y del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). Posteriormente se confirmó que se trataba de Karla Margarita.
En el lugar donde fue encontrada también fue localizada una motocicleta que presentaba indicios de haber sido incendiada, mientras que las autoridades continuaron con el procesamiento de la escena y la recopilación de elementos para esclarecer las circunstancias del crimen.
Tras confirmar el hallazgo, la Fiscalía del Estado de Jalisco inició las investigaciones correspondientes y agentes de la Comandancia de Feminicidios realizaron diversas diligencias para identificar y localizar al presunto responsable de la muerte de la estudiante.
El jueves 17 de septiembre, familiares y amigos de Karla realizaron una movilización en Irapuato para exigir justicia por la joven. Durante la manifestación se escucharon consignas como “¡Justicia para Karla!”, mientras sus allegados recordaban su sueño de convertirse en médica.
Un día después, el viernes 18 de septiembre, la Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio. La captura fue realizada por agentes de investigación de la Comandancia de Feminicidios mediante labores operativas, de gabinete e inteligencia.
Según las investigaciones difundidas por la Fiscalía, el detenido habría sido quien prestó el servicio de transporte privado a Karla y posteriormente la condujo hasta una brecha ubicada en el poblado de Las Agujas, donde presuntamente la atacó con un objeto punzocortante. Eduardo Isaac “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.