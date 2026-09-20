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Cae el descuartizador de Los Lobos: obligaba a sus víctimas a cavar sus tumbas

"Hemos capturado a un monstruo que secuestraba, apaleaba a sus víctimas, para luego hacerlas cavar su propia tumba y desmembrarlas y enterrarlas por partes.", dijo en un video el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 12:38 -
  • Agencia EFE
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En una contundente operación militar, el Ejército de Ecuador logró la captura de un peligroso criminal de nacionalidad venezolana, señalado por las autoridades de secuestrar, torturar y descuartizar a sus víctimas. Fotografías de redes sociales.

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Los hechos ocurrieron en la provincia costera de Guayas, una de las zonas más castigadas por la violencia del crimen organizado en el país andino.

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"Hemos capturado a un monstruo que secuestraba, apaleaba a sus víctimas, para luego hacerlas cavar su propia tumba y desmembrarlas y enterrarlas por partes. Pero se acabó", dijo en un video el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
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El hombre, identificado como Hermes Ponce y con el alias de 'La Muerte', fue detenido en el municipio de Naranjal, en la provincia costera de Guayas, una de las más afectadas por la violencia atribuida al crimen organizado.
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El Ejército señaló que en el operativo se encontró un teléfono móvil en el que había varios videos "que mostrarían a personas cavando unos huecos y, posteriormente, agrediendo y desmembrando a una víctima para luego enterrarla en las inmediaciones de una zona bananera".
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Loffredo añadió que el detenido estaría supuestamente vinculado con delitos como el sicariato (asesinato por encargo), secuestro, extorsión e intimidación.
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Los Lobos es uno de los grupos criminales que han sido catalogados como "terroristas" en el marco de la "guerra" que el Gobierno ecuatoriano inició en 2024 contra estas bandas, a las que se les atribuye el alto nivel de violencia que registra el país andino en los últimos años. EFE
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