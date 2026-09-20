Explotan en Real Madrid, culpan al árbitro y dan golpe a Vinicius:"Es una vergüenza"

El Real Madrid sufrió este domingo 20 de septiembre una dolorosa derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid, en un intenso derbi correspondiente a la séptima jornada de LaLiga de España. La polémica se hizo presente y hay indignación en el cuadro blanco.
El resultado dejó al conjunto merengue con mal sabor de boca, pero la atención no solamente se centró en el marcador, sino también en varias decisiones arbitrales que generaron una fuerte polémica durante el encuentro.
La controversia rápidamente se instaló en el partido y, tras el pitazo final, desde el entorno del Real Madrid comenzaron a cuestionar algunas de las decisiones tomadas por el árbitro. En el conjunto blanco consideran que el Atlético de Madrid pudo haber terminado el primer tiempo con dos jugadores menos, debido a dos acciones que fueron revisadas y discutidas durante el compromiso.
Las redes sociales estallaron tras lo ocurrido en el derbi. Los aficionados del Real Madrid cuestionaron el criterio utilizado por el cuerpo arbitral y pusieron el foco principalmente en dos entradas protagonizadas por jugadores del Atlético de Madrid que, según su interpretación, pudieron ser sancionadas con tarjeta roja.
La primera jugada que encendió la polémica se produjo en el minuto 38. Jude Bellingham y el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero protagonizaron una disputa por el balón y, en primera instancia, el árbitro Ortiz Arias decidió amonestar al futbolista del Real Madrid.
Sin embargo, la acción generó inmediatamente reclamos desde el banquillo y los jugadores del conjunto blanco. En la disputa, ambos futbolistas llegaron prácticamente al mismo tiempo, pero el defensor rojiblanco terminó impactando con los tacos sobre la rodilla de Bellingham.
El VAR llamó al árbitro principal para que revisara la acción en el monitor. Después de observar nuevamente las imágenes, Ortiz Arias decidió retirar la tarjeta amarilla que había mostrado inicialmente a Bellingham y sancionar al jugador del Atlético de Madrid con amarilla por su entrada.
La decisión no convenció completamente al entorno madridista, que consideró que la acción pudo haber sido castigada con una expulsión debido a la zona en la que se produjo el contacto y la forma en la que el defensor llegó a la disputa.
La segunda jugada cuestionada ocurrió prácticamente sobre el cierre del primer tiempo. En el tiempo añadido, Kang In Lee protagonizó una entrada sobre Federico Valverde que también generó fuertes reclamos por parte de los futbolistas del Real Madrid.
El mediocampista uruguayo conducía el balón cuando el futbolista surcoreano llegó con la plancha por delante y terminó impactando sobre el tobillo del jugador madridista, provocando además una torsión.
A pesar de la gravedad que desde el entorno blanco le atribuyeron a la acción, Ortiz Arias decidió no mostrar tarjeta al jugador del Atlético de Madrid. El VAR tampoco consideró que existieran los elementos suficientes para recomendar una revisión en el monitor, por lo que la jugada continuó sin sanción disciplinaria.
Edu Aguirre de El Chiringuito de Jugones dejó su mensaje.
Esta decisión volvió a generar protestas entre los jugadores del Real Madrid y posteriormente se convirtió en uno de los principales argumentos de quienes consideran que el Atlético de Madrid pudo quedarse con nueve futbolistas antes del descanso.
Tomás Roncero del diario AS se mostró indignado tras lo ocurrido en el derbi de Madrid.
"Negreira en estado puro", señaló Tomás Roncero.
Aficionados del Real Madrid reaccionaron enfadados por la polémica arbitral.
Con el 2-0 definitivo, las acciones arbitrales adquirieron todavía mayor protagonismo. El Real Madrid no solamente tuvo que afrontar una derrota ante su rival de ciudad, sino también la discusión de varias decisiones que, desde el entorno madridista, consideran que pudieron cambiar el desarrollo del encuentro.
También se reportó una pelea al final de la primera parte.
Inclusive se dieron expulsiones por parte del cuerpo técnico de ambos clubes.
Vinicius ha sido duramente señalado en las redes sociales por su pobre partido ante Atlético de Madrid.
Vinicius es cuestionado por la prensa y afición.
Inclusive la propia afición del Real Madrid señala que Diomandé debería de ser titular en lugar de Vinicius.