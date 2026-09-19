El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas

Las imágenes del Clásico que el Real España le ganó 1-0 al Motagua con golazo de Nixon Cruz en la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Bellas chicas de Real España y Motagua llegaron al estadio Morazán para apoyar a sus equipos.
Las lindas aficionadas del Real España que cautivaron en las gradas del estadio Morazán durante el Clásico ante Motagua.
Esta hermosa aficionada del Real España posó muy sonriente para el lente de Diario LA PRENSA.
¡Cuánta seriedad! Así fue captada esta linda aficionada en el estadio Morazán.
Ella robó muchos suspiros en el estadio Morazán durante el Clásico Rael España vs Motagua. ¡Qué belleza!
Otra linda aficionada del Real España que sonríe para el lente de Diario LA PRENSA.
Esta guapa seguidora del Real España es muy fiel a su equipo y siempre asiste al estadio Morazán.
El estadio Morazán albergó muchas mujeres hermosas esta noche en el Clásico Real España vs Motagua.
La bella colocha del Real España que también cautivó junto a su amiga en el estadio Morazán.
La mujer hondureña es linda y hoy quedó demostrado en el Clásico Real España vs Motagua.
Tambien hubo tiempo para disfrutar de unas tajaditas con repollo, así como lo hizo esta lindura.
Un buen número de aficionados del Real España asistió al estadio Morazán para el Clásico contra el Motagua.
El fotógrafo de Diario LA PRENSA estuvo atento a todo y sacó las mejores fotos de las bellas aficionadas en el estadio Morazán.
Jhow Benavídez, capitán del Real España, firmó autógrafos a este recogepelotas antes del partido.
¡Llegó nuevo fichaje del Real España! El español Juan Ignacio Martínez es el nuevo entrenador de la Máquina y estuvo en el palco del estadio Morazán observando el Clásico ante Motagua.
Real España y Motagua saliendo a la cancha del estadio Morazán para disputar el Clásico 266 entre ambos equipos.
El 11 titular del Real España: Luis López, Carlos Mejía, Devron García, Marcelo Pereira, Franklin Flores, Daylor Cacho, Jhow Benavídez, Anthony García, Roberto Osorto, David Sayago y Eddie Hernández.
Los 11 titulares del Motagua: Luis Ortiz, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo, Óscar Padilla Discua, Denis Meléndez, Alejandro Reyes, Jefryn Macías, Jesús Batiz y Rodrigo de Olivera.
En redes sociales muchos usuarios se dieron cuenta del grave error que el árbitro dejó pasar y es que Real España y Motagua jugaron con uniforme muy parecidos, pudiendo el Ciclón usar su indumentaria azul.
Todas las miradas puestas en el delantero argentino David Sayago que conduce el balón ante el acecho de hasta cuatro jugadores del Motagua.
Eddie Hernández falló una increíble ocasión en el primer tiempo. No pudo marcar contra el Motagua.
Anthony García corriendo por el balón mientras es seguido por Cristopher Meléndez.
La polémica se hizo presente en el partido en los últimos minutos del primer tiempo con un disparo de Eddie Hernández que se desvió en la mano de Denis Meléndez y los jugadores del Real España reclamaron penal.
Real Espaa pidió penal y presentó la tarjeta del FVS. Selvin Brown fue a revisar la jugada al monitor y finalmente decidió que no era penal.
Mauro Reyes vivió su último partido como técnico interino del Real España.
Nixon Cruz entró de cambio en el minuto 50 y fue un dolor de cabeza para la defensa del Motagua.
Nixon Cruz marcó un golazo para darle el triunfo al Real España ante Motagua y lo gritó a todo pulmón.
Nixon Cruz sumó su tercer gol del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
La celebración de Nixon Cruz tras su golazo que dio la victoria al Real España contra el Motagua.
Con este triunfo el Real España se ubicó en el liderato del Torneo Apertura 2026 con 18 puntos.
Javier López se mostró frustado por el resultado ante Real España y sufrió su tercera derrota del Torneo Apertura 2026.
El entrenador español se fue disgustado del estadio Morazán por el juego de su equipo y la derrota ante Real España.