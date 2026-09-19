  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas

El descargo de Nixon Cruz antes de sumarse a la Selección de Honduras y la polémica del FVS que reclamó Real España.

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 20:49 -
  • Redacción La Prensa
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
1 de 33

Las imágenes del Clásico que el Real España le ganó 1-0 al Motagua con golazo de Nixon Cruz en la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Héctor Paz
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
2 de 33

Bellas chicas de Real España y Motagua llegaron al estadio Morazán para apoyar a sus equipos.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
3 de 33

Las lindas aficionadas del Real España que cautivaron en las gradas del estadio Morazán durante el Clásico ante Motagua.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
4 de 33

Esta hermosa aficionada del Real España posó muy sonriente para el lente de Diario LA PRENSA.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
5 de 33

¡Cuánta seriedad! Así fue captada esta linda aficionada en el estadio Morazán.

El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
6 de 33

Ella robó muchos suspiros en el estadio Morazán durante el Clásico Rael España vs Motagua. ¡Qué belleza!
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
7 de 33

Otra linda aficionada del Real España que sonríe para el lente de Diario LA PRENSA.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
8 de 33

Esta guapa seguidora del Real España es muy fiel a su equipo y siempre asiste al estadio Morazán.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
9 de 33

El estadio Morazán albergó muchas mujeres hermosas esta noche en el Clásico Real España vs Motagua.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
10 de 33

La bella colocha del Real España que también cautivó junto a su amiga en el estadio Morazán.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
11 de 33

La mujer hondureña es linda y hoy quedó demostrado en el Clásico Real España vs Motagua.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
12 de 33

Tambien hubo tiempo para disfrutar de unas tajaditas con repollo, así como lo hizo esta lindura.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
13 de 33

Un buen número de aficionados del Real España asistió al estadio Morazán para el Clásico contra el Motagua.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
14 de 33

El fotógrafo de Diario LA PRENSA estuvo atento a todo y sacó las mejores fotos de las bellas aficionadas en el estadio Morazán.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
15 de 33

Jhow Benavídez, capitán del Real España, firmó autógrafos a este recogepelotas antes del partido.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
16 de 33

¡Llegó nuevo fichaje del Real España! El español Juan Ignacio Martínez es el nuevo entrenador de la Máquina y estuvo en el palco del estadio Morazán observando el Clásico ante Motagua.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
17 de 33

Real España y Motagua saliendo a la cancha del estadio Morazán para disputar el Clásico 266 entre ambos equipos.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
18 de 33

El 11 titular del Real España: Luis López, Carlos Mejía, Devron García, Marcelo Pereira, Franklin Flores, Daylor Cacho, Jhow Benavídez, Anthony García, Roberto Osorto, David Sayago y Eddie Hernández.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
19 de 33

Los 11 titulares del Motagua: Luis Ortiz, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo, Óscar Padilla Discua, Denis Meléndez, Alejandro Reyes, Jefryn Macías, Jesús Batiz y Rodrigo de Olivera.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
20 de 33

En redes sociales muchos usuarios se dieron cuenta del grave error que el árbitro dejó pasar y es que Real España y Motagua jugaron con uniforme muy parecidos, pudiendo el Ciclón usar su indumentaria azul.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
21 de 33

Todas las miradas puestas en el delantero argentino David Sayago que conduce el balón ante el acecho de hasta cuatro jugadores del Motagua.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
22 de 33

Eddie Hernández falló una increíble ocasión en el primer tiempo. No pudo marcar contra el Motagua.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
23 de 33

Anthony García corriendo por el balón mientras es seguido por Cristopher Meléndez.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
24 de 33

La polémica se hizo presente en el partido en los últimos minutos del primer tiempo con un disparo de Eddie Hernández que se desvió en la mano de Denis Meléndez y los jugadores del Real España reclamaron penal.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
25 de 33

Real Espaa pidió penal y presentó la tarjeta del FVS. Selvin Brown fue a revisar la jugada al monitor y finalmente decidió que no era penal.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
26 de 33

Mauro Reyes vivió su último partido como técnico interino del Real España.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
27 de 33

Nixon Cruz entró de cambio en el minuto 50 y fue un dolor de cabeza para la defensa del Motagua.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
28 de 33

Nixon Cruz marcó un golazo para darle el triunfo al Real España ante Motagua y lo gritó a todo pulmón.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
29 de 33

Nixon Cruz sumó su tercer gol del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
30 de 33

La celebración de Nixon Cruz tras su golazo que dio la victoria al Real España contra el Motagua.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
31 de 33

Con este triunfo el Real España se ubicó en el liderato del Torneo Apertura 2026 con 18 puntos.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
32 de 33

Javier López se mostró frustado por el resultado ante Real España y sufrió su tercera derrota del Torneo Apertura 2026.
El error que dejó pasar el árbitro, fichaje del Real España, el que dijo adiós y bellas chicas
33 de 33

El entrenador español se fue disgustado del estadio Morazán por el juego de su equipo y la derrota ante Real España.
Cargar más fotos