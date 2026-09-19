Policía revela el significado de letras “TCP” que dejaron sicarios en casa de tiktoker asesinada

La Policía identificó las letras “TCP” que los atacantes dejaron pintadas en la fachada de la vivienda de la tiktoker Evelyn Lima Dantas como las siglas del Terceiro Comando Puro, una organización criminal originaria de Río de Janeiro, Brasil. La joven, de 21 años, fue asesinada a tiros en Mãe do Rio, estado de Pará, después de que dos hombres irrumpieran en su casa y la sacaran por la fuerza.