Policía revela el significado de letras “TCP” que dejaron sicarios en casa de tiktoker asesinada

La Policía identificó las letras “TCP” que los atacantes dejaron pintadas en la fachada de la vivienda de la tiktoker Evelyn Lima Dantas como las siglas del Terceiro Comando Puro, una organización criminal originaria de Río de Janeiro, Brasil. La joven, de 21 años, fue asesinada a tiros en Mãe do Rio, estado de Pará, después de que dos hombres irrumpieran en su casa y la sacaran por la fuerza.
El crimen ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada en la calle Bernardo Ferreira de Oliveira, en el barrio São Francisco. Según los reportes policiales, los atacantes ingresaron a la vivienda donde se encontraba Evelyn junto con su padre y sometieron al familiar antes de llevarse a la joven hacia la parte frontal del inmueble.
Una vez en el exterior, Evelyn fue atacada a tiros. Los sospechosos huyeron posteriormente en un automóvil, cuyo modelo y color no fueron identificados por el padre de la víctima, según el relato entregado a las autoridades.
La Policía Militar fue alertada después de que vecinos escucharan varias detonaciones en las inmediaciones de una Unidad Básica de Salud (UBS) ubicada frente a la residencia. Los agentes llegaron al lugar y encontraron a la joven sin vida sobre la acera.
El cuerpo de Evelyn estaba cubierto con una sábana cuando llegaron los policías, de acuerdo con los reportes locales. La zona fue aislada para preservar la escena y permitir el trabajo de los equipos encargados de las diligencias.
Después del ataque, los investigadores encontraron las letras “TCP” pintadas en la fachada de la vivienda. La sigla corresponde al nombre en portugués Terceiro Comando Puro, una organización criminal surgida en Río de Janeiro y señalada por las autoridades brasileñas como una facción delictiva.
Sin embargo, la presencia de esas letras no demuestra por sí sola que integrantes del Terceiro Comando Puro hayan cometido el asesinato. La Policía Civil de Pará investiga precisamente si la pintada tiene relación con el homicidio y cuál pudo ser su significado dentro del ataque.
Una de las líneas que analiza la Policía es que el asesinato pueda estar relacionado con una represalia de una organización criminal. Otra hipótesis apunta a que el crimen pudo haber tenido como objetivo eliminar información relacionada con actividades delictivas. Ambas posibilidades continúan bajo investigación.
Las autoridades trabajan con las hipótesis de una posible represalia o de un intento de eliminar información. Hasta ahora, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada como el móvil definitivo del asesinato.
La investigación también busca establecer quiénes fueron los dos hombres que ingresaron a la vivienda, qué vehículo utilizaron para escapar y si tenían algún vínculo con Evelyn o con las personas relacionadas con las investigaciones criminales que la involucraban.
El asesinato ocurrió pocos días después de que Evelyn recuperara su libertad provisional. La joven había sido detenida en el marco de las investigaciones por la muerte del sargento retirado de la Policía Militar Antônio Anildo Alves, ocurrida el 29 de julio de 2026 en el mismo municipio de Mãe do Rio.
El sargento Alves, de 56 años, fue asesinado a tiros frente a un supermercado. Según la investigación citada por medios brasileños, cuatro hombres encapuchados habrían llegado al establecimiento en un vehículo y disparado contra el militar antes de escapar.
Evelyn era investigada por su presunta participación en ese crimen. Las autoridades sospechaban que habría prestado apoyo logístico para el ataque, aunque la joven no había sido condenada por ese homicidio.
La Justicia le concedió la libertad provisional el 9 de septiembre, una semana antes de que fuera asesinada. Medios brasileños señalaron que la decisión se produjo mientras continuaban las investigaciones y que no existían elementos suficientes para mantenerla privada de libertad en ese momento.
Durante una investigación anterior, Evelyn también había sido detenida bajo sospecha de delitos relacionados con drogas. Según información policial difundida por medios brasileños, en aquella operación se le habrían encontrado porciones de marihuana y cocaína, además de cargadores de arma de fuego. Estos señalamientos corresponden a investigaciones y no a una condena.
Evelyn era conocida por su actividad en redes sociales. Tenía más de 24,000 seguidores, con quienes compartía fotografías y videos relacionados con viajes, rutinas de belleza, su vida cotidiana y otros contenidos personales.