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Sicarios ejecutan a tiktoker y le dejan un mensaje frente a su casa: "TCP"

Evelyn Lima Dantas, influencer brasileña de 21 años, era conocida por compartir viajes, moda y momentos de su vida. Evelyn había recuperado su libertad apenas unos días antes de ser asesinada

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 19:03 -
  • Bladimir Ocon
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La influencer Evelyn Lima Dantas, de 21 años, fue asesinada a tiros frente a su vivienda, en la calle Bernardo Ferreira de Oliveira, barrio São Francisco, del municipio de Mãe do Rio, estado de Pará, Brasil.

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El crimen ocurrió pocos días después de que recuperara su libertad provisional mientras era investigada por su presunta participación en la muerte de un sargento retirado de la Policía Militar.
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Según la información policial difundida por medios brasileños, dos sicarios ingresaron por la fuerza a la vivienda donde se encontraba Evelyn junto con su padre. Los sospechosos habrían reducido al familiar y posteriormente sacado a la joven hacia la parte exterior del inmueble, donde le dispararon en repetidas ocasiones.
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El ataque ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada. La Policía Militar fue alertada después de que vecinos reportaran haber escuchado varios disparos en las inmediaciones de una Unidad Básica de Salud (UBS), ubicada frente al lugar del crimen.
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Cuando los agentes llegaron, encontraron a Evelyn sin vida sobre la acera de la residencia. El cuerpo estaba cubierto con una sábana, según el reporte policial citado por medios locales. La zona fue acordonada para preservar los indicios y permitir el trabajo de los equipos encargados de las diligencias.
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El padre de la joven relató a las autoridades que los dos hombres irrumpieron en la vivienda, lo sometieron y arrastraron a Evelyn hasta la parte delantera de la casa. Los atacantes posteriormente le dispararon y huyeron en un automóvil cuyo modelo y color no pudo identificar el familiar.
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Antes de escapar, los responsables presuntamente pintaron las letras “TCP” en la fachada de la vivienda. Las siglas son asociadas con el Terceiro Comando Puro, una organización criminal originaria de Río de Janeiro; sin embargo, las autoridades no han confirmado que ese grupo esté detrás del homicidio.
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La Policía Civil de Pará quedó a cargo de las investigaciones y realiza entrevistas, peritajes y otras diligencias para identificar a los responsables y establecer el motivo del asesinato. Las autoridades también analizan imágenes de cámaras de seguridad para intentar determinar el vehículo utilizado por los atacantes y reconstruir su ruta de escape.
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El asesinato ocurrió pocos días después de que Evelyn obtuviera libertad provisional. La joven había sido detenida durante las investigaciones por la muerte del sargento retirado Antônio Anildo Alves, ocurrida el 29 de julio de 2026 en Mãe do Rio.
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Alves, de 56 años, fue asesinado a tiros mientras se encontraba en un supermercado. De acuerdo con las investigaciones citadas por medios brasileños, Evelyn era sospechosa de haber prestado apoyo logístico para el crimen. Su detención se produjo durante las acciones policiales desplegadas después del asesinato del sargento.
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La Justicia le concedió la libertad provisional el 9 de septiembre, mientras continuaba la investigación por la muerte del militar. Según información difundida por UOL, la decisión estuvo relacionada con la falta de elementos suficientes para mantenerla detenida durante el desarrollo del proceso. Evelyn no había sido condenada por ese caso.
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Además de la investigación por el homicidio del sargento, medios brasileños reportaron que la joven había sido detenida bajo sospecha de delitos relacionados con drogas. Durante una de las acciones policiales, según Metrópoles, se le habrían encontrado porciones de marihuana y cocaína, además de cargadores de arma de fuego. Estos señalamientos formaban parte de investigaciones y no constituyen una condena.
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Evelyn era conocida en Mãe do Rio por su actividad en redes sociales. Los datos proporcionados para el caso señalan que acumulaba más de 24,000 seguidores, donde compartía contenido relacionado con su vida cotidiana, viajes, moda y estilo de vida. Tras su muerte, sus perfiles dejaron de estar disponibles, según reportes sobre el caso.
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La muerte de la joven abrió distintas líneas de investigación. Entre las hipótesis mencionadas por las autoridades está la posibilidad de que el crimen haya sido una represalia o que estuviera relacionado con alguna organización criminal, pero hasta ahora ninguna de esas posibilidades ha sido confirmada como la causa del asesinato.
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El teniente coronel Rodrigo Lopes, citado por UOL, señaló que la Policía Militar trabaja, entre otras posibilidades, con la hipótesis de una represalia o un intento de eliminar información relacionada con actividades criminales. Se trata de una línea investigativa y no de una conclusión sobre la autoría del homicidio.
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La presencia de las siglas “TCP” en la fachada también es analizada por los investigadores. Aunque la inscripción hace referencia al Terceiro Comando Puro, la Policía Civil no ha establecido que miembros de esa organización hayan participado en el ataque.
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