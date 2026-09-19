Sicarios ejecutan a tiktoker y le dejan un mensaje frente a su casa: "TCP"

Además de la investigación por el homicidio del sargento, medios brasileños reportaron que la joven había sido detenida bajo sospecha de delitos relacionados con drogas. Durante una de las acciones policiales, según Metrópoles, se le habrían encontrado porciones de marihuana y cocaína, además de cargadores de arma de fuego. Estos señalamientos formaban parte de investigaciones y no constituyen una condena.