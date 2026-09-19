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Pichichi Liga Española: Triplete de Raphinha deja atrás a Mbappé y Yamal en tabla de goleadores

Raphinha se despachó con un nuevo triplete y saca una buena ventaja sobre Kylian Mbappé.

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 17:00 -
  • Juan Carlos Miranda
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Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2026-2027 tras el hat-trick de Raphinha que se aleja de Mbappé y Lamine Yamal en la lucha por el Pichichi.
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15. Pape Gueye - El centrocampista senegalés del Villarreal ha marcado 3 goles en esta temporada de la Liga Española. 2026-2027.
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14. Jude Bellingham - El mediocampista inglés del Real Madrid suma 3 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
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13. Mariano Díaz - El delantero hispano-dominicano acumula 3 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
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12. Fermín López - El mediocampista español del Barcelona suma 4 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
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11. Álex Baena - El centrocampista español del Atlético de Madrid tiene 4 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
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10. Lucas Boyé - El delantero argentino del Alavés acumula 4 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
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9. Ante Budimir - El delantero croata del Osasuna anotó un gol este sábado en el empate (1-1) ante Rayo Vallecano y tiene 5 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
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8. Fer Niño - El delantero español del Elche se lució con un doblete en la victoria (1-3) ante Espanyol y llegó a 5 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
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7. Pierre Emerick Aubameyang - El delantero gabonés del Deportivo de la Coruña tiene 5 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
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6. Mohamed Zabiri - El delantero marroquí del Racing de Santander acumula 6 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
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5. Roberto Fernández - El delantero español del Espanyol tiene 6 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
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4. Kylian Mbappé - El delantero francés del Real Madrid suma 7 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española y puede aumentar sus números en el derbi de este domingo contra el Atlético de Madrid.
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3. Lamine Yamal - El delantero español del Barcelona se fue en blanco contra el Sevilla este sábado y se queda con 7 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española.
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2. Sergio Camello - El delantero español del Rayo Vallecano hizo un gol ante el Osasuna en la séptima jornada y llegó a 7 goles en la Liga Española.
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1. Raphinha - El delantero brasileño del Barcelona marcó un hat-trick ante el Sevilla y llegó a 12 goles en siete jornadas de la Liga Española, siendo el Pichichi en la tabla de goleadores.
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