Pichichi Liga Española: Triplete de Raphinha deja atrás a Mbappé y Yamal en tabla de goleadores

Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2026-2027 tras el hat-trick de Raphinha que se aleja de Mbappé y Lamine Yamal en la lucha por el Pichichi.
15. Pape Gueye - El centrocampista senegalés del Villarreal ha marcado 3 goles en esta temporada de la Liga Española. 2026-2027.
14. Jude Bellingham - El mediocampista inglés del Real Madrid suma 3 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
13. Mariano Díaz - El delantero hispano-dominicano acumula 3 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
12. Fermín López - El mediocampista español del Barcelona suma 4 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
11. Álex Baena - El centrocampista español del Atlético de Madrid tiene 4 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
10. Lucas Boyé - El delantero argentino del Alavés acumula 4 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
9. Ante Budimir - El delantero croata del Osasuna anotó un gol este sábado en el empate (1-1) ante Rayo Vallecano y tiene 5 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
8. Fer Niño - El delantero español del Elche se lució con un doblete en la victoria (1-3) ante Espanyol y llegó a 5 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
7. Pierre Emerick Aubameyang - El delantero gabonés del Deportivo de la Coruña tiene 5 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
6. Mohamed Zabiri - El delantero marroquí del Racing de Santander acumula 6 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
5. Roberto Fernández - El delantero español del Espanyol tiene 6 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. 2026-2027.
4. Kylian Mbappé - El delantero francés del Real Madrid suma 7 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española y puede aumentar sus números en el derbi de este domingo contra el Atlético de Madrid.
3. Lamine Yamal - El delantero español del Barcelona se fue en blanco contra el Sevilla este sábado y se queda con 7 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española.
2. Sergio Camello - El delantero español del Rayo Vallecano hizo un gol ante el Osasuna en la séptima jornada y llegó a 7 goles en la Liga Española.
1. Raphinha - El delantero brasileño del Barcelona marcó un hat-trick ante el Sevilla y llegó a 12 goles en siete jornadas de la Liga Española, siendo el Pichichi en la tabla de goleadores.