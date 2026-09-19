Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja

Mira las imágenes más curiosas que dejó el duelo Génesis vs Olancho por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Nacional.
Las bellas aficionadas se robaron las miradas y cautivaron con su presencia en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz durante el duelo entre Génesis FC y Olancho FC
La presencia de las seguidoras le puso un ambiente especial a una tarde futbolera que reunió a los aficionados de ambos clubes en La Paz.
Shirle Maryori Cálix Alvarado es una reconocida periodista, licenciada en periodismo y directora de deportes hondureña que destaca en el canal de televisión HCH (Hable Como Habla).
Las cámaras captaron a varias de las aficionadas que disfrutaron del espectáculo desde las graderías del Roberto Suazo Córdova.
Linda aficionada de los Potros del Olancho que se hizo presente.
Una de las chicas de la Policía Nacional que llegó para realizar su trabajo.
Muñeca: Linda aficionada del Génesis que robó suspiros en el estadio.
Otra hermosa aficionada que llegó con la camiseta del Génesis.
Ella es Emily, hija del exjugador Nene Obando, considerado por muchos como ídolo del fútbol hondureño y especialmente por seguidores del Motagua. La chica estuvo presente en el duelo Génesis vs Olancho.
El duelo entre Génesis FC y Olancho FC tuvo un momento especial antes del inicio en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. El sacerdote Brayobal Del Pilar se hizo presente en el recinto deportivo y protagonizó un momento de fe al realizar una bendición para el partido y para todos los protagonistas que serían parte de la jornada.
El religioso compartió unos minutos con los integrantes de ambos equipos.
La presencia del sacerdote llamó la atención de los aficionados que se encontraban en las graderías, quienes fueron testigos de este momento previo al pitazo inicial. La bendición se realizó con el propósito de pedir protección para los futbolistas y que el encuentro pudiera desarrollarse con tranquilidad y dentro de un ambiente deportivo.
El 11 titular del Génesis que se enfrentó a Olancho FC.
Apenas a los siete minutos Daniel Meléndez del Génesis cometió la locura de agredir a Henry Gómez y dejó a su equipo con diez jugadores.
El árbitro Raúl Castro fue a revisar la jugada por petición del Olancho FC.
El central expulsó a Meléndez del Génesis e increíblemente en Génesis pidieron que se volviera a revisar la acción.
El técnico de Génesis, Fernando Mira utilizó la tarjeta de su equipo para solicitar la revisión de la jugada. Raúl Castro acudió nuevamente al monitor, pero tras analizar la acción mantuvo su decisión y confirmó la expulsión de Meléndez.
Fue un partido de mucho roce.
Pelea entre Camavinga Núñez y Deyron Martínez en el primer tiempo.
El portero Balanta fue la figura ya que evitó que Olancho pudiera anotar.
Génesis FC y los Potros del Olancho FC no se hicieron daño y empataron 0-0 en el estadio Roberto Suazo Córdova, en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.