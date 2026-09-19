  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja

El duelo entre Génesis FC y Olancho FC dejó mucho más que emociones dentro del terreno de juego.

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 17:04 -
  • Redacción La Prensa
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
1 de 22

Mira las imágenes más curiosas que dejó el duelo Génesis vs Olancho por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Nacional.

 Fotos Neptalí Romero.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
2 de 22

Las bellas aficionadas se robaron las miradas y cautivaron con su presencia en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz durante el duelo entre Génesis FC y Olancho FC
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
3 de 22

La presencia de las seguidoras le puso un ambiente especial a una tarde futbolera que reunió a los aficionados de ambos clubes en La Paz.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
4 de 22

Shirle Maryori Cálix Alvarado es una reconocida periodista, licenciada en periodismo y directora de deportes hondureña que destaca en el canal de televisión HCH (Hable Como Habla).
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
5 de 22

Las cámaras captaron a varias de las aficionadas que disfrutaron del espectáculo desde las graderías del Roberto Suazo Córdova.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
6 de 22

Linda aficionada de los Potros del Olancho que se hizo presente.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
7 de 22

Una de las chicas de la Policía Nacional que llegó para realizar su trabajo.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
8 de 22

Muñeca: Linda aficionada del Génesis que robó suspiros en el estadio.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
9 de 22

Otra hermosa aficionada que llegó con la camiseta del Génesis.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
10 de 22

Ella es Emily, hija del exjugador Nene Obando, considerado por muchos como ídolo del fútbol hondureño y especialmente por seguidores del Motagua. La chica estuvo presente en el duelo Génesis vs Olancho.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
11 de 22

El duelo entre Génesis FC y Olancho FC tuvo un momento especial antes del inicio en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. El sacerdote Brayobal Del Pilar se hizo presente en el recinto deportivo y protagonizó un momento de fe al realizar una bendición para el partido y para todos los protagonistas que serían parte de la jornada.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
12 de 22

El religioso compartió unos minutos con los integrantes de ambos equipos.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
13 de 22

La presencia del sacerdote llamó la atención de los aficionados que se encontraban en las graderías, quienes fueron testigos de este momento previo al pitazo inicial. La bendición se realizó con el propósito de pedir protección para los futbolistas y que el encuentro pudiera desarrollarse con tranquilidad y dentro de un ambiente deportivo.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
14 de 22

El 11 titular del Génesis que se enfrentó a Olancho FC.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
15 de 22

Apenas a los siete minutos Daniel Meléndez del Génesis cometió la locura de agredir a Henry Gómez y dejó a su equipo con diez jugadores.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
16 de 22

El árbitro Raúl Castro fue a revisar la jugada por petición del Olancho FC.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
17 de 22

El central expulsó a Meléndez del Génesis e increíblemente en Génesis pidieron que se volviera a revisar la acción.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
18 de 22

El técnico de Génesis, Fernando Mira utilizó la tarjeta de su equipo para solicitar la revisión de la jugada. Raúl Castro acudió nuevamente al monitor, pero tras analizar la acción mantuvo su decisión y confirmó la expulsión de Meléndez.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
19 de 22

Fue un partido de mucho roce.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
20 de 22

Pelea entre Camavinga Núñez y Deyron Martínez en el primer tiempo.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
21 de 22

El portero Balanta fue la figura ya que evitó que Olancho pudiera anotar.
Génesis - Olancho: Hija de ídolo enamora, lo que hizo sacerdote e insólita roja
22 de 22

Génesis FC y los Potros del Olancho FC no se hicieron daño y empataron 0-0 en el estadio Roberto Suazo Córdova, en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Cargar más fotos