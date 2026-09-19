Consternación por la muerte del padre de Alfredo Mejía: esto se sabe del accidente

Alfredo Antonio Mejía Escobar construyó una carrera de 17 años en el fútbol profesional, destacándose como mediocampista de contención y llegando a convertirse en uno de los hondureños con mayor recorrido en el fútbol griego. Originario de El Negrito, Yoro, comenzó a formarse desde muy joven en el Atlético Júnior de su localidad antes de dar el salto al Real España, club con el que debutó profesionalmente y donde empezó a llamar la atención por su capacidad para recuperar balones y su disciplina táctica.