Consternación por la muerte del padre de Alfredo Mejía: esto se sabe del accidente

Una lamentable noticia enluta al fútbol hondureño este sábado. Se confirmó el fallecimiento de Alfredo Mejía, padre del reconocido exfutbolista hondureño del mismo nombre, quien perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la carretera RN-23, cerca del sector de Cuyamapa.
De acuerdo con los primeros reportes, Mejía se conducía en una camioneta Ford Escape de color azul cuando sufrió el percance. En el accidente también habría estado involucrado un camión, provocando una fuerte colisión que dejó severos daños en la parte frontal del vehículo.
Las imágenes que circulan del lugar muestran la magnitud del impacto, mientras agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para realizar las diligencias correspondientes y recopilar indicios que permitan establecer cómo ocurrió el accidente.
De manera preliminar, se maneja que el percance pudo haberse producido por un despiste; sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas de la colisión.
La esposa de Alfredo Mejía también viajaba en la camioneta al momento del accidente y resultó herida. La mujer fue trasladada a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica.
Además de ser padre del exfutbolista Alfredo Mejía, el fallecido era padre de Mariela Mejía, actual vicealcaldesa de El Negrito. La noticia ha causado consternación entre familiares, amigos y habitantes de la comunidad, quienes han expresado sus muestras de pesar ante la tragedia.
Según los reportes preliminares desde el lugar de los hechos, la víctima se conducía en una camioneta Ford Escape color azul. No obstante, en el percance también estuvo involucrado un camión de carga pesada que transitaba por la misma vía.
Como consecuencia del fuerte impacto, las imágenes que circulan muestran la parte frontal de la camioneta completamente destruida. Por consiguiente, las autoridades locales se desplazaron rápidamente al sitio para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.
Su hijo, Alfredo Mejía, tuvo una destacada trayectoria en el fútbol hondureño y defendió las camisetas de importantes clubes como Real España, Marathón y Motagua.
Tras conocerse el fallecimiento, las muestras de solidaridad hacia la familia Mejía no se hicieron esperar. Familiares, amigos y miembros del gremio deportivo se han unido al dolor de la familia en este difícil momento.
Ante este doloroso acontecimiento, diversos sectores del deporte nacional comenzaron a enviar sus mensajes de solidaridad. Sin duda, la pérdida del papá de Alfredo Mejía genera un gran vacío entre sus seres queridos y amigos cercanos.
Alfredo Antonio Mejía Escobar construyó una carrera de 17 años en el fútbol profesional, destacándose como mediocampista de contención y llegando a convertirse en uno de los hondureños con mayor recorrido en el fútbol griego. Originario de El Negrito, Yoro, comenzó a formarse desde muy joven en el Atlético Júnior de su localidad antes de dar el salto al Real España, club con el que debutó profesionalmente y donde empezó a llamar la atención por su capacidad para recuperar balones y su disciplina táctica.
En definitiva, la trayectoria de Alfredo Mejía estuvo marcada por su paso por los principales clubes de Honduras, una extensa aventura europea y una importante presencia con la Selección Nacional. Su recorrido por Real España, Motagua, Marathón, Panthrakikos, Xanthi, Pontevedra y Levadiakos, además de sus logros con la Bicolor, lo colocan entre los futbolistas hondureños que tuvieron una carrera internacional de mayor duración en las últimas décadas.
Alfredo Mejía hoy atraviesa un duro momento tras el terrible fallecimiento de su amado papá.
En conclusión, la policía de tránsito trabaja en el lugar para esclarecer las causas exactas de esta colisión. Mientras tanto, la afición y el gremio deportivo se unen en oración por la fortaleza de la familia Mejía en este difícil momento.