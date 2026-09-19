Hallan muerto al reconocido tiktoker nicaragüense “La Pajarita”

Consternación ha provocado en Chinandega, Nicaragua, la muerte de Pedro Francisco Dixon Flores, de 28 años, conocido popularmente en redes sociales como “La Pajarita Chinandegana”, quien fue encontrado sin vida la mañana de este sábado 19 de septiembre en el interior de su vivienda.
El reconocido creador de contenido fue localizado en su habitación, en una casa situada en el barrio El Rosario. El hallazgo ocurrió horas después de que Dixon Flores regresara a su domicilio la noche del viernes.
De acuerdo con la información recabada, el joven ingresó a su habitación luego de llegar a casa y permaneció allí durante la noche. Alrededor de las 6:00 de la mañana, su padre entró al cuarto y lo encontró sin vida.
Tras el hallazgo, el padre de Dixon Flores alertó a las autoridades para que se realizaran las diligencias correspondientes y se establecieran las circunstancias en las que ocurrió su muerte.
Hasta el momento, la causa del fallecimiento permanece indeterminada. No se ha establecido oficialmente qué provocó la muerte del creador de contenido, por lo que se espera el resultado de las diligencias de las autoridades competentes.
El cuerpo de “La Pajarita” fue entregado posteriormente a sus familiares. El velorio se desarrolla en su vivienda del barrio El Rosario, mientras que el sepelio está previsto para este domingo, aunque todavía no se ha confirmado el cementerio donde serán sepultados sus restos.
Dixon Flores se había ganado el reconocimiento de miles de nicaragüenses por sus publicaciones en redes sociales, en las que mostraba una personalidad alegre, espontánea y carismática.
Su popularidad aumentó tras su participación en el reality show “La Casa de Frazier”, programa en el que logró destacarse por su particular forma de ser y terminó coronándose como ganador.
Además del reconocimiento obtenido en el programa, “La Pajarita” recibió un premio de 10,000 dólares. Según declaraciones de su padre, a Dixon Flores únicamente le habrían entregado una parte del dinero.
La noticia de su fallecimiento se difundió rápidamente entre sus seguidores y personas que lo conocieron, generando numerosos mensajes de pesar en redes sociales. Su estilo y la forma en que interactuaba con su público lo convirtieron en una figura conocida en Nicaragua
Mientras sus familiares preparan las honras fúnebres, las circunstancias que rodearon su muerte continúan sin esclarecerse. La información disponible hasta ahora no permite establecer una causa específica del fallecimiento.
Las autoridades deberán determinar mediante las diligencias correspondientes qué ocurrió con Pedro Francisco Dixon Flores antes de ser encontrado muerto en su habitación.