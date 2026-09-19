Los estrenos musicales latinos que no te puedes perder

El puertorriqueño Pedro Capó estrenó 'Caer y levantarse', un pop tropical con percusión boricua y salsa que escribió después de volver a vivir en la isla. Es el primer sencillo de un disco todavía sin fecha y el video se grabó en Río Piedras (San Juan), por los lugares de su vida diaria. Capó ganó el Latin Grammy a la canción del año en 2019 con 'Calma'.