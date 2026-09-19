DC celebra el Batman Day con una inesperada colaboración

El universo de Batman celebra este sábado 19 de septiembre el Batman Day 2026 con dos anuncios que han captado la atención de los seguidores del Caballero de la Noche. DC aprovechó la fecha para presentar una inesperada colaboración en el mundo del cómic y una nueva imagen de la próxima película protagonizada por Robert Pattinson.
La noticia que más sorprendió al fandom llegó desde las redes sociales oficiales de DC en Japón, donde se confirmó el desarrollo de un cómic que reunirá por primera vez a Batman y Kamen Rider Zero-One. La propuesta conectará a dos personajes representativos de las culturas heroicas de Estados Unidos y Japón.
“La leyenda comienza aquí”, señala la publicación compartida por la compañía, en la que anuncia “la producción de un cómic original donde ambos héroes se unen”. Aunque todavía no se han revelado detalles sobre la historia, el proyecto ya genera expectativa entre los seguidores de ambas franquicias.
La alianza no se limitará a las páginas del cómic. DC también trabaja junto a Bandai en el desarrollo de nuevos productos inspirados en esta colaboración. La empresa adelantó que la información sobre el lanzamiento y los artículos se dará a conocer progresivamente.
Por ahora, los detalles relacionados con el argumento, el equipo creativo y la fecha de publicación del cómic permanecen bajo reserva. DC invitó a los seguidores a mantenerse atentos a sus próximas actualizaciones, donde se ampliará la información sobre el encuentro entre Batman y Kamen Rider Zero-One.
La celebración también incluyó novedades cinematográficas. DC presentó una imagen inédita de Robert Pattinson como el protagonista de “The Batman: Parte II”, la esperada continuación de la película dirigida por Matt Reeves.
En la fotografía, la silueta del héroe aparece a contraluz, rodeada de nubes y envuelta en una atmósfera oscura que mantiene la estética característica de la primera entrega. La imagen ofrece una nueva mirada al personaje, aunque no revela información concreta sobre la trama de la secuela.
Hasta el momento, son pocas las fotografías oficiales que se han difundido de la producción. La espera, además, será prolongada, ya que “The Batman: Parte II” tiene previsto su estreno en cines para el 18 de febrero de 2028.
La película volverá a contar con Matt Reeves como director y Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne y su alter ego. Sin embargo, los detalles sobre la historia, los personajes que participarán y el rumbo que tomará el relato todavía no han sido revelados por el estudio.
El Batman Day se celebra tradicionalmente el tercer sábado de septiembre, una iniciativa impulsada por DC Comics para rendir homenaje a uno de sus personajes más emblemáticos. En 2026, la jornada tiene como lema global “Domina la Noche” (“Rule The Night”).