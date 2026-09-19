Pueblos pintorescos cerca de Tegucigalpa para visitar en el Feriado Morazánico 2026

San Juancito: Conocido como “El Pueblo Gringo” o “San Juancito de las Minas”, conserva vestigios de su pasado minero y de la presencia estadounidense en la zona. Desde este pueblo también se puede acceder a senderos que conducen hacia el Parque Nacional La Tigra, mientras sus antiguas casas de madera forman parte del paisaje del lugar. Su clima fresco invita a disfrutar de un café de palo.