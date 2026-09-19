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Pueblos pintorescos cerca de Tegucigalpa para visitar en el Feriado Morazánico 2026

¿Sin planes para viajar lejos en el Feriado Morazánico 2026? Cerca de Tegucigalpa hay pueblos pintorescos donde puede caminar, disfrutar de actividades al aire libre y descubrir sabores de la gastronomía tradicional

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 14:00 -
  • Gissel Benitez
Pueblos pintorescos cerca de Tegucigalpa para visitar en el Feriado Morazánico 2026
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A pocas horas de Tegucigalpa se encuentra una ruta de pueblos pintorescos que puede ser una opción para disfrutar el Feriado Morazánico 2026. Entre montañas, calles empedradas y arte, estos destinos ofrecen una escapada para conocer el encanto de la capital de Honduras.

 Foto: archivo La Prensa
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Santa Lucía: Una opción para una escapada romántica o un paseo familiar durante el fin de semana. Su laguna, los botes de pedal, los miradores hacia la capital y sus cafés artesanales ofrecen un recorrido para caminar con tranquilidad, disfrutar del aire libre y probar un tamalito de viaje o una pupusa recién hecha.

 Foto: archivo La Prensa
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San Juancito: Conocido como “El Pueblo Gringo” o “San Juancito de las Minas”, conserva vestigios de su pasado minero y de la presencia estadounidense en la zona. Desde este pueblo también se puede acceder a senderos que conducen hacia el Parque Nacional La Tigra, mientras sus antiguas casas de madera forman parte del paisaje del lugar. Su clima fresco invita a disfrutar de un café de palo.

 Foto: archivo La Prensa
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Cantarranas: Conocida como la “Galería a Cielo Abierto de Centroamérica” por sus más de 100 coloridos murales, es un destino atractivo para recorrer sus paredes artísticas y disfrutar de sus espacios llenos de color. Al visitar este lugar también se pueden probar los famosos dulces en leche, la tradicional chicha y sus reconocidas rosquillas en miel.

 Foto: archivo La Prensa
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Valle de Ángeles: Es una opción para ir de compras y recorrer sus calles empedradas y paredes pintorescas. En sus galerías también se pueden apreciar trabajos elaborados en cuero y madera. Entre los sabores que se pueden encontrar destacan las tradicionales carnes asadas, la sopa de gallina india y el atol de elote, que puede disfrutarse en los alrededores del parque central.

 Foto: archivo La Prensa
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Tatumbla: Es un lugar tranquilo, de clima fresco y rodeado de árboles, donde se pueden realizar actividades al aire libre como picnics y acampar, además de alquilar cabañas de madera. La oferta gastronómica incluye productos locales como miel de abeja, sopa de res y postres caseros elaborados con frutas de temporada.

 Foto: archivo La Prensa
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Santa Ana: Destaca por sus impresionantes eólicas, su iglesia y espacios de aventura como El Saltillo. El municipio también ofrece opciones para practicar senderismo y canopy, además de probar platillos a base de maíz, como las rosquillas fritas y el chilate.

 Foto: archivo La Prensa
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Yuscarán: Es un destino para familias y viajeros curiosos que desean conocer la historia de sus destilerías de licor local, recorrer sus casas coloniales y disfrutar de sus coloridos festivales gastronómicos.

 Foto: archivo La Prensa
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Sabanagrande: Conocido por sus rosquillas, es una parada para los amantes de la gastronomía tradicional. En este lugar, los visitantes pueden conocer el trabajo de los artesanos que elaboran rosquillas y tustacas en hornos de barro, acompañadas de café de palo recién hecho.

 Foto: archivo La Prensa
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Ojojona: Una opción para quienes disfrutan de la historia, la cultura colonial y la tranquilidad. Sus casas, decoradas con pinturas realizadas por artistas de la zona, forman parte de los atractivos del lugar y ofrecen a los visitantes distintos escenarios para fotografías. Durante el recorrido también se pueden probar platos tradicionales como las montucas calientes y la mantequilla rala.

 Foto: archivo La Prensa
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Nueva Armenia: Este lugar destaca por sus acogedoras calles principales adornadas con flores, casas de teja roja y una arquitectura tradicional que conserva la tranquilidad de pueblo. Es una opción para quienes buscan caminar con calma en un entorno sereno, disfrutar de la calidez local y conocer parte de las tradiciones rurales de esta zona cercana a la capital.

 Foto: redes sociales/Texiguat si vale la pena
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Cedros: Se le conoce también como la “Joya Colonial” de Francisco Morazán. Es una opción para los amantes de la historia y la fotografía. Entre sus atractivos está el mirador de El Cerrito, desde donde se puede apreciar una panorámica de sus tejados rojos y calles inclinadas.

 Foto: archivo La Prensa
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