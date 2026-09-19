Pueblos pintorescos cerca de Tegucigalpa para visitar en el Feriado Morazánico 2026

A pocas horas de Tegucigalpa se encuentra una ruta de pueblos pintorescos que puede ser una opción para disfrutar el Feriado Morazánico 2026. Entre montañas, calles empedradas y arte, estos destinos ofrecen una escapada para conocer el encanto de la capital de Honduras.
Santa Lucía: Una opción para una escapada romántica o un paseo familiar durante el fin de semana. Su laguna, los botes de pedal, los miradores hacia la capital y sus cafés artesanales ofrecen un recorrido para caminar con tranquilidad, disfrutar del aire libre y probar un tamalito de viaje o una pupusa recién hecha.
San Juancito: Conocido como “El Pueblo Gringo” o “San Juancito de las Minas”, conserva vestigios de su pasado minero y de la presencia estadounidense en la zona. Desde este pueblo también se puede acceder a senderos que conducen hacia el Parque Nacional La Tigra, mientras sus antiguas casas de madera forman parte del paisaje del lugar. Su clima fresco invita a disfrutar de un café de palo.
Cantarranas: Conocida como la “Galería a Cielo Abierto de Centroamérica” por sus más de 100 coloridos murales, es un destino atractivo para recorrer sus paredes artísticas y disfrutar de sus espacios llenos de color. Al visitar este lugar también se pueden probar los famosos dulces en leche, la tradicional chicha y sus reconocidas rosquillas en miel.
Valle de Ángeles: Es una opción para ir de compras y recorrer sus calles empedradas y paredes pintorescas. En sus galerías también se pueden apreciar trabajos elaborados en cuero y madera. Entre los sabores que se pueden encontrar destacan las tradicionales carnes asadas, la sopa de gallina india y el atol de elote, que puede disfrutarse en los alrededores del parque central.
Tatumbla: Es un lugar tranquilo, de clima fresco y rodeado de árboles, donde se pueden realizar actividades al aire libre como picnics y acampar, además de alquilar cabañas de madera. La oferta gastronómica incluye productos locales como miel de abeja, sopa de res y postres caseros elaborados con frutas de temporada.
Santa Ana: Destaca por sus impresionantes eólicas, su iglesia y espacios de aventura como El Saltillo. El municipio también ofrece opciones para practicar senderismo y canopy, además de probar platillos a base de maíz, como las rosquillas fritas y el chilate.
Yuscarán: Es un destino para familias y viajeros curiosos que desean conocer la historia de sus destilerías de licor local, recorrer sus casas coloniales y disfrutar de sus coloridos festivales gastronómicos.
Sabanagrande: Conocido por sus rosquillas, es una parada para los amantes de la gastronomía tradicional. En este lugar, los visitantes pueden conocer el trabajo de los artesanos que elaboran rosquillas y tustacas en hornos de barro, acompañadas de café de palo recién hecho.
Ojojona: Una opción para quienes disfrutan de la historia, la cultura colonial y la tranquilidad. Sus casas, decoradas con pinturas realizadas por artistas de la zona, forman parte de los atractivos del lugar y ofrecen a los visitantes distintos escenarios para fotografías. Durante el recorrido también se pueden probar platos tradicionales como las montucas calientes y la mantequilla rala.
Nueva Armenia: Este lugar destaca por sus acogedoras calles principales adornadas con flores, casas de teja roja y una arquitectura tradicional que conserva la tranquilidad de pueblo. Es una opción para quienes buscan caminar con calma en un entorno sereno, disfrutar de la calidez local y conocer parte de las tradiciones rurales de esta zona cercana a la capital.
Cedros: Se le conoce también como la “Joya Colonial” de Francisco Morazán. Es una opción para los amantes de la historia y la fotografía. Entre sus atractivos está el mirador de El Cerrito, desde donde se puede apreciar una panorámica de sus tejados rojos y calles inclinadas.