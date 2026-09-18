Cortes de energía este sábado 19 de septiembre en San Pedro Sula, Comayagua y Colón

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) realizará este sábado 19 de septiembre trabajos de mantenimiento, emergencia e instalación de cable XLPE en distintos circuitos y subestaciones de Cortés, Colón, Francisco Morazán, Comayagua, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque, por lo que varios sectores permanecerán sin energía durante diferentes horarios.
En San Pedro Sula, Cortés, las labores se ejecutarán en el circuito LPT-L250, de la Subestación La Puerta, donde se realizarán trabajos de emergencia para mejorar la red de distribución en la salida de la subestación.
La interrupción en este sector está programada de 3:00 p. m. a 5:30 p. m. y comprenderá las colonias La Puerta I y II, aldea La Cumbre, repetidoras de La Cumbre, Cadeca (Pollo Rey), Helipuerto, Conhsapa y HSA, Constructora Eterna, Chamelecón, Villas San Juan, Sabillón Cruz, Fe y Esperanza, Los Zorzales, San José, San Jorge y Morales I, II, III y IV.
También se verán comprendidas las colonias Palmira y Padilla, aldea Chotepe, San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Bolsa, Luz de Esperanza, Santa Bárbara, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández, Casetas de Peaje Sur, Lempira #1 y La Ceibita.
La Enee indicó que estas labores buscan fortalecer la calidad del servicio eléctrico y pidió la comprensión de los usuarios mientras se desarrollan los trabajos programados.
En Sonaguera, Colón, se intervendrá el circuito ISL-L347 de la Subestación Tela, con trabajos de mantenimiento general de línea que se realizarán de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
La suspensión abarcará los sectores Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, barrio Las Flores, Los Montillos, barrio Arriba, El Centro, barrio Cotacol, barrio Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, colonia 25 de Septiembre, barrio Abajo, colonia Morazán, Wilfredo Ortiz, barrio San Martín y colonia Porvenir.
En Sonaguera también están contempladas las aldeas Carriones, Sabana de Utila, Juan Lázaro, Utila, El Tapón, colonia 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, colonia 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces y Lanza.
En el Distrito Central, Francisco Morazán, la ENEE realizará mantenimiento general de línea en una sección del circuito SFE-L307, perteneciente a la Subestación Santa Fe. Los trabajos están previstos de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
La interrupción comprenderá parte de la aldea El Lolo, aldea Cerro Grande, Aguazul, la Estación de Bomberos número 8, la iglesia Oasis de Amor y zonas aledañas.
En Comayagua, la Enee desarrollará trabajos de instalación de cable XLPE por parte de Subestaciones ENEE en la Subestación Comayagua, específicamente en los circuitos CYG-L317 y CYG-L386. Las labores están programadas de 8:30 a. m. a 2:30 p. m. y afectarán sectores de Intibucá, La Paz y Comayagua.
Entre los sitios comprendidos están La Guacamaya, El Pedernal, Generadora Aurora, Generadora Cisa, Generador Corral de Piedra, Generador Arrendamiento La EISZ, La Esperanza, Planes de Santa María, Santa María, Las Pavas, El Pule, San José, Pueblo Viejo, Gualazara, Santiago de Puringla, Las Delicias, Llano de la Cruz, OroVila, Ojos de Agua, Huertas, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla, La Florida, La Piedrona, Santa Cruz, Opatoro, San Miguelito, Guajiquiro, San Miguel, Santa Ana, Cabañas, El Palmar, Valle de Ángeles, El Sauce, Estancias, San Antonio, El Pinar, Quilitos, San Juan Guajiquiro, Guascatoro, Las Delicias, Saca de Agua y Las Pilas.
También se incluyen barrio Nuevo, Arenales Chinacla, Nuevo Paraíso, El Pastal, Sigamane, Marcala, El Cerrón, Las Tranquitas, Las Crucitas, Morazán, barrio San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Santa Cruz, Musula, El Tablón, Chusmuy, Guanizales, Yarula, Santa Elena, El Zancudo, Sabanetas, Pasamonos, Nahuaterique, Santa Rosita, Wise, Santa Catarina, La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, San Marcos de la Sierra, El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquinlaca, Llano Grande, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro, San Bartolo, San Antonio y El Llano.
La lista de zonas de Intibucá y La Paz continúa con Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barrial, El Espino, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, El Sitio, Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio de Vados, El Rosario y San Esteban.
En Comayagua, además, el circuito CYC-L316 tendrá trabajos de instalación de cable XLPE en sectores de la ciudad y del departamento, con suspensión del servicio de 8:30 a. m. a 2:30 p. m. Entre los lugares figuran Cabañas, Independencia, colonia Mazzarella, colonia Mejicapa, barrio Arriba, barrio Torondón, Comayagua Medical Center, barrio Abajo, colonia Casa Blanca, Jardín, colonia San Martín, Los Almendros, barrio La Zarcita, colonia Pinto, colonia Fuerzas Armadas, colonia Milagro de Dios, colonia Voluntades Unidas, Policía Nacional, colonia Iván Betancourth, colonia 9 de Noviembre y colonia Sagrado Corazón.
También están incluidos residencial Villa Santa Martha, Las Anonas, Mejores Alimentos, Recursos Naturales, Valle de Ángeles, Piedras Azules, El Sauce, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de la Rosa, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal, Joya del Blanco, Minas de Oro, La Laguna y Agua Blanca.
En la ciudad de Comayagua, los trabajos también alcanzarán el Hospital Santa Teresa, barrio Cabañas, Mall Premier, Centro Médico Comayagua Colonial, barrio Arriba, Centro de Especialidades Médicas del Valle, barrio El Inva, colonia Mazzarella, Brisas del Humuya, Instituto León Alvarado, Metro Plaza, barrio Los Lirios, barrio San Sebastián, barrio La Caridad, Plaza La Juventud, barrio Torondón, barrio Suyapa, barrio Lomas del Río, residencial Villa Ernestina, barrio La Sabana, colonia Boquín, Cerro El Nance y barrio El Centro.
La lista en la ciudad comprende además barrio La Joya, barrio San Francisco, Poder Judicial, Instituto Marista La Inmaculada, Plaza Central León Alvarado, residencial Villa Francis, iglesia La Caridad, iglesia Inmaculada Concepción y Plaza Centro.
El circuito CYG-L325, también de la Subestación Comayagua, tendrá instalación de cable XLPE de 8:30 a. m. a 2:30 p. m. Los trabajos abarcarán sectores como Generación Zinguizapa, La Mundial, Plaza Millenium, bulevar Roberto Larios, Universidad José Cecilio del Valle, barrio Lourdes, colonia Tres Caminos, Brisas de Altamira, Piedras Bonitas Sur, San Blas, San Sebastián, colonia Los Jazmines, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, Jardines de Capiro, Los Arcos y Miravalle.
La suspensión también comprende las aldeas Capiro, La Guadalupe, El Volcán, La Oki, Capensi, Las Ampedrana, El Tamarindo, La Harris, colonia Los Geranios, Santa Lucía, aldea La Jaguita, El Paraíso, El Matasano, aldea Playitas, El Taladro, Voluntades Unidas, Sistema de Centro de Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de la Mora, El Misterio, La Escalera, San Antonio, El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de la Libertad, La Ceibita, El Sitio, El Ciruelo, residencial Manantial, Escuela Bilingüe Honduras, Agua Fría, Mata de Plátano, Club Campo de Golf, El Edén, Escuela Saint Johns, Nido de Águilas, Instituto El IHCI, Rastro Municipal, El Rosario y Agua Salada.
En el occidente del país, el circuito SRS-L339 de la Subestación Santa Rosa tendrá trabajos de corrección de una fuga de aceite dieléctrico y reemplazo de BX en el transformador de potencia SRS-T439. Las labores están programadas de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y abarcarán municipios de Copán, Lempira y Ocotepeque.
En Cucuyagua, Copán, se contempla la interrupción en las aldeas Cartacua, Casaquemada, Yaruconte, El Barbasco y El Tránsito. En Santa Rosa de Copán serán afectadas las aldeas El Rodeo, Periconal y Las Pilas, además de las bombas de agua de Aguas de Santa Rosa.
En Talgua, Lempira, los trabajos comprenderán el casco urbano y las aldeas Cafetalera, Cansincamon, El Aguacate, El Camalote, El Ciruelito, El Matasano, La Rinconada, La Tejera, Las Lajitas, San Ramón, Talnetes, La Peña, Cedros, Los Mangos, El Salitrón y Pinabetal. En Las Flores se incluyen Las Vegas, Monte La Virgen, La Haciendita, El Socorro, Mercedes, Nueva Esperanza, Platanales, Las Juntas, Mariposas y caseríos cercanos.
Finalmente, en La Labor, Ocotepeque, los trabajos alcanzarán el casco urbano y las aldeas El Ingenio, El Rosario, Llano Largo, Montepeque, Pashapa, Santa Efigenia y Santa Lucía. En San Francisco del Valle se contempla el casco urbano y las aldeas Coloal, El Sile, El Tablón, La Laguna y Santa Teresa.
El mismo circuito SAS-L339 de la Subestación Santa Rosa tendrá trabajos de corrección de fuga de aceite dieléctrico y reemplazo de BX en el transformador de potencia SAS-T439, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en municipios de Ocotepeque.