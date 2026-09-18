Cortes de energía este sábado 19 de septiembre en San Pedro Sula, Comayagua y Colón

La suspensión también comprende las aldeas Capiro, La Guadalupe, El Volcán, La Oki, Capensi, Las Ampedrana, El Tamarindo, La Harris, colonia Los Geranios, Santa Lucía, aldea La Jaguita, El Paraíso, El Matasano, aldea Playitas, El Taladro, Voluntades Unidas, Sistema de Centro de Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de la Mora, El Misterio, La Escalera, San Antonio, El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de la Libertad, La Ceibita, El Sitio, El Ciruelo, residencial Manantial, Escuela Bilingüe Honduras, Agua Fría, Mata de Plátano, Club Campo de Golf, El Edén, Escuela Saint Johns, Nido de Águilas, Instituto El IHCI, Rastro Municipal, El Rosario y Agua Salada.