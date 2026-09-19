La enfermedad de Kim Kardashian revive el dolor por la muerte de su padre

Kim Kardashian protagoniza uno de los momentos más delicados del adelanto de la octava temporada de “The Kardashians”, luego de revelar que padece esofagitis y aparecer en una cama de hospital durante una evaluación médica. La situación generó preocupación entre sus familiares debido al antecedente de salud de su padre, Robert Kardashian.
“Tengo algo llamado esofagitis”, expresa la empresaria en el tráiler mientras recibe atención relacionada con su imagen. Poco después, las cámaras la muestran en un centro médico, donde una persona fuera de cuadro le pregunta: “¿Tu padre no murió de eso?”.
La pregunta hace referencia a Robert Kardashian, quien falleció en 2003 a los 59 años tras padecer cáncer de esófago. En otra escena del adelanto, Kris Jenner reacciona con evidente angustia ante la situación de su hija. “No puedo, me dan ganas de llorar”, manifiesta la matriarca.
Hasta el momento, el avance no detalla la gravedad de la condición de Kim ni especifica qué tratamiento recibió. Aunque la preocupación familiar parece estar relacionada con el historial médico de Robert, es importante aclarar que la esofagitis y el cáncer de esófago son enfermedades distintas.
De acuerdo con la Mayo Clinic, la esofagitis consiste en la inflamación o irritación del tejido que recubre el esófago, el conducto que transporta los alimentos y líquidos desde la boca hasta el estómago. Entre sus posibles síntomas se encuentran el dolor o la dificultad para tragar y las molestias en el pecho.
Esta afección puede originarse por diferentes factores, como el reflujo del ácido gástrico, algunas infecciones, alergias y determinados medicamentos. El tratamiento depende de la causa específica y del nivel de afectación que presente el tejido del esófago.
La Universidad de Washington señala que la esofagitis crónica es una condición frecuente y puede estar vinculada con el reflujo ácido. En algunos casos, la inflamación prolongada puede relacionarse con el esófago de Barrett, una modificación del revestimiento del órgano que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer.
El recuerdo de Robert Kardashian permanece presente en la familia. El abogado y empresario alcanzó notoriedad, entre otros motivos, por integrar el equipo legal que defendió a O. J. Simpson durante su mediático juicio por asesinato. Tras su muerte, sus hijas han impulsado iniciativas vinculadas con la enfermedad que padeció. En 2019, Kim, Kris, Kourtney, Khloé, Kendall y otros miembros del clan Kardashian-Jenner participaron en la inauguración del “UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health”, en Los Ángeles. El centro fue creado para promover la atención, investigación y prevención de enfermedades relacionadas con el esófago.
Durante el quinto aniversario de la institución, en 2024, Kim explicó que había referido a personas cercanas para recibir atención médica allí. “Tengo amigos a los que he referido al Robert G. Kardashian Center y les ha salvado la vida”, declaró. Un año después, la empresaria aseguró en “The Kardashians” que su padre estaría orgulloso del proyecto: “No pudimos salvar su vida con esta nueva tecnología y con el acceso a estos médicos, pero ahora podemos ayudar a salvar la vida de otras personas”.
La octava temporada de “The Kardashians” también mostrará asuntos sentimentales y nuevos desacuerdos familiares. Kendall Jenner abordará los rumores sobre una supuesta relación con Cara Delevingne, mientras que el adelanto presenta tensiones relacionadas con Kourtney Kardashian y Travis Barker, además de conversaciones sobre la vida amorosa de Kim y Khloé. La nueva entrega se estrenará el 8 de octubre en Disney+.