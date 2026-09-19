La enfermedad de Kim Kardashian revive el dolor por la muerte de su padre

El recuerdo de Robert Kardashian permanece presente en la familia. El abogado y empresario alcanzó notoriedad, entre otros motivos, por integrar el equipo legal que defendió a O. J. Simpson durante su mediático juicio por asesinato. Tras su muerte, sus hijas han impulsado iniciativas vinculadas con la enfermedad que padeció. En 2019, Kim, Kris, Kourtney, Khloé, Kendall y otros miembros del clan Kardashian-Jenner participaron en la inauguración del “UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health”, en Los Ángeles. El centro fue creado para promover la atención, investigación y prevención de enfermedades relacionadas con el esófago.